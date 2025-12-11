Sénégal: Sécurité publique - Le ministre de l'Intérieur fait le point

Dakar — La sécurité s'est "progressivement améliorée" au Sénégal, mais demeure "fragilisée" par des pratiques telles que la mendicité et l'occupation anarchique de l'espace public, estime le ministre de l'Intérieur.

"Un pays ne peut pas avancer sans la discipline. Parce que la discipline est une ressource naturelle. Ce qu'il faut, c'est de développer la discipline, surtout si l'on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire vis-à-vis de la loi", a déclaré Mouhamadou Bamba Cissé.

Il défendait mercredi, lors d'une plénière de l'Assemblée nationale, le projet de budget 2026 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, arrêté à 220 milliards 005 millions 608 mille 585 FCFA en crédits de paiement, les autorisations d'engagement pour le même exercice s'élevant à 222 milliards 257 millions 775 mille 532 FCFA.

Le ministre de l'Intérieur a dressé, à cette occasion, un état des lieux de la sécurité publique au Sénégal, insistant sur la discipline, la citoyenneté et le respect des lois comme piliers d'un cadre de vie "sûr et ordonné".

Selon Mouhamadou Bamba Cissé, la sécurité s'est "progressivement améliorée", mais demeure "fragilisée" par des pratiques comme la mendicité, le vagabondage et l'occupation anarchique de l'espace public, notamment par les marchés informels et les ambulants.

Il considère que ces questions relèvent de la citoyenneté et ne peuvent être politisées, rappelant l'importance de faire respecter les lois nationales et locales pour garantir la tranquillité publique.

Mouhamadou Bamba Cissé a également souligné l'engagement des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie et la police, qu'il a félicitées pour leur "bravoure" et leur "efficacité" lors des opérations combinées.

Il a appelé à renforcer leur capacité opérationnelle pour sécuriser tous les espaces, tout en rappelant que la lutte contre les infractions comme la mendicité organisée et la fraude documentaire contribue à la protection de l'identité et du patrimoine national.

Le ministre a insisté sur l'implication de tous les citoyens - riverains, commerçants, étudiants, travailleurs, entre autres -, pour faire respecter la loi et préserver un environnement "sûr, stable", afin de léguer aux générations futures "un Sénégal ordonné et performant".