Maroc: Al Hoceima - Lancement de la 2e édition des marchés itinérants

La 2ème édition des marchés itinérants a été lancée, lundi à Al Hoceima, sous le thème "Le produit du terroir, levier essentiel du développement durable", avec la participation de nombreuses coopératives et associations actives dans le domaine.

Cette manifestation, organisée par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec le Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, ainsi que la province d'Al Hoceima, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de financement et d'exécution des programmes de l'économie sociale et solidaire dans la région.

Ces marchés visent à promouvoir ce secteur, considéré comme un moyen de diffusion des valeurs de solidarité et de cohésion sociale, un levier de développement territorial durable et un vecteur d'innovation sociale et d'intelligence collective, et ce à travers le soutien des acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire, le renforcement de leur présence dans la dynamique économique et la promotion du processus de développement, rapporte la MAP

Les coopératives participantes, issues de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et d'autres provinces du Royaume, ont exposé leurs divers produits du terroir dans les stands aménagés sur la place Mohammed VI, au centre d'Al Hoceima.

Les stands regroupent des produits du terroir répondant aux normes de sécurité sanitaire et disposant d'une autorisation de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Dans une déclaration à la MAP, Karima Habibi, cheffe du service de l'économie sociale et solidaire au Conseil régional, a indiqué que les marchés d'Al Hoceima constituent la cinquième et dernière étape de la série de marchés itinérants organisés par la région, notant que cette initiative vise à mettre en lumière les produits du terroir proposés par les coopératives et associations actives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.

Pour sa part, Taoufik El Bourch, vice-président du Conseil régional chargé du développement économique, du tourisme et de l'investissement, a souligné l'importance socio-économique des coopératives, ainsi que leur contribution à la création d'emplois durables, à la valorisation des ressources locales, régionales et nationales, et à la facilitation de leur commercialisation.

Les marchés itinérants constituent un mécanisme contribuant au soutien du processus de développement durable, tout en offrant une occasion d'échange d'expertises entre exposants et d'encouragement des coopératives à développer leur production, a-t-il fait savoir.

Cette édition, qui se poursuit jusqu'au 15 décembre, met l'accent sur la création d'opportunités de commercialisation directe des produits du terroir et de l'artisanat, sur l'accès des acteurs à un large public, sur l'ouverture de canaux de partenariats professionnels, ainsi que sur le soutien aux initiatives féminines et de jeunesse, en les encourageant à lancer des projets innovants et durables, afin de renforcer la capacité de la région à mettre en oeuvre les programmes d'appui à l'économie sociale et solidaire.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs exposants ont affirmé que ces marchés contribuent au rayonnement de la province aux niveaux régional et national, faisant d'Al Hoceima une plateforme modèle en matière de promotion économique.