Afrique: Coupe arabe - L'EN bien partie pour décrocher le ticket des demi-finales

Le Onze national A' donnera la réplique, ce jeudi à partir de 15h30 au stade international Khalifa à Al Rayyane, à la sélection syrienne, et ce pour le compte des quarts de finale de la 11ème édition de la Coupe arabe des nations dont les débats se déroulent actuellement au Qatar.

Un match au finish que les protégés de Tarik Sektioui sont tenus de bien négocier, en vue de franchir ce cap et faire mieux que lors de la précédente édition lors de laquelle ils avaient quitté la compétition à ce stade de la compétition.

Sur le papier, les partenaires du capitaine Hrimat sont bien outillés pour dépasser ce tour, mais ils doivent se méfier de ce coriace adversaire, qui, lors de la phase de poules, avait surclassé la Tunisie, avant d'accrocher le Qatar, hôte du tournoi, et de se contenter d'une issue de parité face à la Palestine.

L'EN, quant à elle, avait terminé leader de son groupe, avec deux victoires sur les Comores (3-1) et l'Arabie Saoudite (1-0), et un nul blanc devant le Sultanat d'Oman.

La journée de jeudi verra également la programmation du deuxième match des quarts de finale qui opposera à 18h30 la Palestine à l'Arabie Saoudite.

Ce tour des quarts se poursuivra vendredi avec la tenue des deux dernières rencontres, à savoir Jordanie-Irak (15h30) et Algérie-Emirats Arabes Unis (18h30).

Résultats

Mardi

Groupe C

Egypte-Jordanie : 0-3

Emirats Arabes Unis-Koweït : 3-1

Groupe D

Algérie-Irak : 2-0

Bahreïn-Soudan : 3-1

Programme des quarts de finale

Jeudi

15h30 : Maroc-Syrie

18h30 : Palestine-Arabie Saoudite

Vendredi

15h30 : Jordanie-Irak

18h30 : Algérie-Emirats Arabes Unis