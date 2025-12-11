Afrique: La CAN au Maroc - De nation avant-gardiste à acteur majeur du football africain

Trente-sept ans séparent les deux Coupes d'Afrique des nations organisées par le Maroc (1988 et 2025) deux dates symboliques qui retracent, à elles seules, l'évolution d'un pays, d'une société et d'un football devenu une fierté nationale.

Entre ces deux moments, le Maroc est devenu un modèle continental en matière d'infrastructures sportives, d'organisation et de diplomatie sportive.

En 1988, le Maroc accueillait pour la première fois la Coupe d'Afrique des nations (CAN). A l'époque, le Royaume a organisé cet évènement au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah et au Complexe sportif Mohammed V, une édition qui a été saluée pour son sérieux et la ferveur populaire qu'elle a suscitée.

Cependant, les infrastructures restaient loin des standards internationaux actuels. Trente-sept ans plus tard, le Maroc accueille à nouveau la CAN, mais dans un tout autre contexte.

Le Royaume se hisse au rang de référence africaine en matière d'équipements sportifs.

Stades ultramodernes à Tanger, Marrakech, Rabat, Fès, Agadir et Casablanca, centres d'entraînement de haut niveau, réseaux de transport performants, hébergements de qualité. Tout est pensé pour offrir une expérience exceptionnelle aux équipes et aux supporters.

Le Complexe Mohammed VI de football, à Salé, illustre cette ambition. Véritable joyau, il figure parmi les meilleurs centres de formation et de préparation au monde.

Cette montée en gamme traduit la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de faire du sport, et particulièrement du football, un levier de développement, d'unité et de rayonnement international.

Au Maroc, le football est bien plus qu'un sport: c'est un langage commun, un vecteur d'identité et de cohésion entre les différentes catégories de la société. Des quartiers populaires de Casablanca et Rabat aux montagnes du Rif, en passant par les plages d'Agadir ou les oasis du Sud du Maroc, le ballon rond rythme les vies et fédère toutes les générations qui vibrent à chaque victoire des sélections et clubs marocains.

L'organisation de la CAN 2025 sera, ainsi, une fête nationale et continentale, portée par un peuple qui incarne les valeurs de la solidarité, de la fraternité et du partage.

Fidèle à sa tradition d'hospitalité, le Maroc a toujours accueilli à bras ouverts ses frères africains. Au-delà du football, cette vision se traduit par une coopération agissante dans tous les domaines, y compris sportif.

Dans le sport, le Royaume a régulièrement ouvert ses infrastructures aux sélections africaines en quête de stades homologués ou de conditions d'entraînement optimales.

De nombreuses équipes africaines ont ainsi disputé leurs matchs à domicile au Maroc.

Cette solidarité sportive illustre la conviction du Royaume que le destin de l'Afrique se construit ensemble, par la coopération et la confiance mutuelle.

Entre la CAN 1988 et celle de 2025, le Maroc a parcouru un chemin remarquable: d'un pays organisateur enthousiaste à un acteur stratégique et influent du football africain grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi et aux performances des différentes sélections nationales sur les plans continental et international.

Alliant passion populaire, infrastructures de pointe et vision africaine solidaire, le Royaume fait du sport et du football un trait d'unité, d'union et de fraternité.

Ainsi, la CAN 2025 ne sera donc pas seulement un tournoi de football : ce sera une célébration du Maroc moderne, de son attachement profond au continent et de sa foi dans un avenir africain commun, fort et fraternel.