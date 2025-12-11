Sénégal: Ziguinchor - Un colloque met en lumière le rôle des entreprises dans la souveraineté économique

Ziguinchor — Le 11e colloque annuel international de l'Association sénégalaise des sciences de gestion (ASSG), ouvert ce mercredi à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), réunit chercheurs, doctorants et praticiens autour du rôle des entreprises dans le développement territorial et la quête de souveraineté économique, a constaté l'APS.

La rencontre, à l'initiative du département économie-gestion de l'UASZ, va se poursuivre jusqu'à samedi, sur le thème sous le thème "Entreprises, territoires et souverainetés".

Selon le président du comité scientifique, le professeur Melyan Mendy, ce colloque vise à "échanger et partager entre universitaires et praticiens sur la contribution des entreprises à la construction du développement territorial et des différentes formes de souveraineté, notamment la souveraineté économique".

Il note que la forte dépendance extérieure du Sénégal dans plusieurs domaines - commerce, agriculture, approvisionnements - rend nécessaire une réflexion approfondie sur la place des entreprises dans l'Agenda de transformation national Sénégal 2050.

"Plusieurs difficultés persistent, et il est important que nous trouvions ensemble des solutions", a souligné le professeur Mendy, agrégé en sciences de gestion, selon qui la souveraineté économique ne peut être envisagée sans les territoires.

Il a rappelé que les pôles territoriaux, mis en place dans le cadre de la troisième phase de la décentralisation, constituent des espaces stratégiques pour accueillir les entreprises, "bastions de l'emploi et de la création de richesse".

Les entreprises, dans cette perspective, sont appelées à devenir "une vitrine pour les territoires", en ce qu'elles contribuent à la création d'emplois, à l'amélioration du cadre de vie et au bien-être des populations, notamment à travers leurs actions de responsabilité sociétale, selon le professeur Mendy.

Il a appelé les autorités nationales et locales à renforcer les infrastructures, afin de réduire les coûts logistiques liés au transport des biens et des matières premières, un enjeu majeur du "Supply Chain Management", c'est-à-dire la gestion de la chaine logistique.

Sur le plan scientifique, le colloque a enregistré 167 communications, dont 107 ont été retenues après évaluation.

Quatorze projets doctoraux ont également été présentés et discutés avec des professeurs de rang A venus de plusieurs pays, parmi lesquels le Sénégal, la France, le Canada, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso.

Le président du comité d'organisation, Serigne Diop, chef du département économie-gestion de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a salué "la richesse des échanges entre chercheurs et acteurs du monde socio-économique", ainsi que les synergies créées pour réfléchir aux problématiques des entreprises.

Il a rappelé la diversité des thématiques abordées, notamment la finance de marché, la gouvernance et l'entrepreneuriat des jeunes.