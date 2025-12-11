Sénégal: L'APS et Xinhua souhaitent relancer et élargir leur coopération

Dakar — Le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Momar Diong, a reçu, jeudi, le directeur général adjoint du bureau Afrique de l'agence Chine Nouvelle (Xinhua), Li Wenfei, pour une séance de travail consacrée à la relance et au renforcement de la coopération entre les deux médias.

Les deux parties misent sur le fait que l'APS et Chine nouvelle contribuent par leur travail en tant que média officiel, au développement des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Sénégal.

Les échanges ont porté sur plusieurs perspectives de collaboration, notamment l'intensification du partage de contenus et le renforcement des capacités des agents de l'APS, qui pourraient bénéficier de l'expertise et des technologies avancées développées par Chine Nouvelle.

Le directeur général de l'APS a rappelé la vocation internationale de l'APS, particulièrement en Afrique, et réaffirmé sa disponibilité à approfondir cette coopération en facilitant la reprise de ses productions par son partenaire chinois.

Momar Diong a toutefois insisté sur l'importance d'un partenariat équilibré qui ne serait pas "à sens unique", souhaitant que l'APS puisse également "accéder aux plateformes et supports de diffusion de Chine Nouvelle", afin d'améliorer la visibilité de ses productions.

Il a aussi évoqué la nécessité d'un accompagnement logistique du partenaire chinois pour permettre à l'APS de mieux atteindre ses objectifs en termes d'impact et de rayonnement.

Le directeur général adjoint du bureau Afrique de Chine Nouvelle a souligné l'intérêt, pour les deux parties, d'instaurer des "mécanismes de coopération plus dynamiques et concrets, à l'image des relations d'amitié entre les deux pays".

Li Wenfei, accompagné d'une délégation comprenant les chefs de bureau de Xinhua à Dakar, Lomé et Nairobi, a mis en avant le rôle central des médias dans le "renforcement de la solidarité et de la compréhension mutuelle", notamment à travers la production de contenus permettant de mieux faire connaître les réalités de chaque pays.

Les deux responsables ont par ailleurs évoqué la relance de l'échange de dépêches, qui a longtemps constitué l'un des piliers de la coopération entre l'APS et Chine Nouvelle.

Ils ont convenu de s'appuyer sur cet acquis pour élargir leur partenariat, en tenant compte des évolutions du paysage médiatique marquées par l'essor des réseaux sociaux et la multiplication des fausses informations.