Sénégal: La troisième phase du PAISD a financé 65 projets et impacté plus de 300 mille bénéficiaires (responsable)

Soixante-cinq projets de développement ont été financés dans le cadre de la troisième phase du Programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD), un dispositif bénéficiant de l'appui financier de l'État du Sénégal, de l'Union européenne et de l'Agence française de développement (AFD), a-t-on appris jeudi de ses responsables.

Ces interventions ont bénéficié directement à plus de 335 000 personnes et permis d'enregistrer des progrès significatifs dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau et de l'aménagement territorial.

Elles ont également permis l'accompagnement technique de 316 porteurs de projets entrepreneuriaux, de reconnecter les compétences sénégalaises de haut niveau avec les besoins des institutions et des territoires, à travers des activités d'expertise et de volontariat, a expliqué Alexandra Diaby, fonctionnaire au bureau sénégalais de l'Agence française de développement (AFD).

S'exprimant lors d'une rencontre du comité de pilotage de clôture du PAISD, elle a souligné que les projets financés ont apporté des "améliorations tangibles" en matière d'éducation, de santé, d'accès à l'eau et de structuration territoriale.

Cette dynamique confirme le fait que "la diaspora fait partie intégrante de la politique de développement du Sénégal", a-t-elle martelé.

Selon Mme Diaby, les contributions de la diaspora vont notamment dans le sens de "réduire les inégalités territoriales", de "professionnaliser les initiatives communautaires" et d'enrichir la gouvernance locale.

"Un investissement stratégique de la diaspora peut transformer durablement les territoires, stimuler l'économie locale et surtout renforcer ce lien vital entre les Sénégalais établis à l'étranger et leurs régions d'origine", a relevé le représentant de l'Union européenne Faly Kéita.

De son point de vue, la mobilité peut constituer "une force stabilisatrice, si elle est bien organisée et soutenue".

Awa Guèye Thioune, conseillère technique du Premier ministre en charge des questions de décentralisation, s'est réjouie du fait que le PAISD a réussi "à transformer la solidarité en investissement durable sur l'ensemble du territoire".

"N'eût été le PAISD, certaines contrées de notre pays n'auraient jamais eu de raccordements à l'eau, de dispensaires, d'écoles, d'infrastructures de première nécessité", a indiqué le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Abdoul Karim Cissé.

Les réussites enregistrées dans la mise en oeuvre du projet dans les phases précédentes ont permis de reconduire une quatrième phase, a-t-il signalé.