Sénégal: Le budget 2026 du ministère de la Justice arrêté à plus de 81 milliards FCFA

11 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le budget du ministère de la Justice pour l'exercice 2026, examiné jeudi par l'Assemblée nationale, a été arrêté à 81,35 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et 81,01 milliards en crédits de paiement (CP).

Le programme "administration pénitentiaire" va bénéficier de 31,14 milliards FCFA en AE et 30,91 milliards en CP, dont 13,56 milliards FCFA pour les dépenses de personnel, 8,74 milliards FCFA pour les biens et services, 1,89 milliard FCAF pour les transferts courants et 6,94 milliards FCFA en AE pour les investissements.

Le programme "Justice judiciaire" va recevoir 26,20 milliards FCFA en AE et 26,18 milliards en CP, dont 18,34 milliards pour le personnel, 3,41 milliards pour les biens et services, 1,56 milliard pour les transferts courants et près de 2,88 milliards pour les investissements.

De même, 8,14 milliards FCFA vont revenir au programme "Éducation surveillée et Protection judiciaire de l'Enfant", à savoir 2,67 milliards pour le personnel, 2,87 milliards pour les biens et services, 900 millions en transferts et 1,70 milliard d'investissements.

Le programme "Bonne Gouvernance et Droits humains" est doté de 1,03 milliard FCFA, couvrant 400,7 millions pour le personnel, 326 millions pour les biens et services et 312 millions en transferts courants.

Il y a enfin le programme "Pilotage et Coordination", financé à hauteur de 14,62 milliards FCFA en AE et 14,52 milliards en CP, dont 3,54 milliards pour le personnel, 608,9 millions pour les biens et services, plus de 8,12 milliards en transferts et 2,33 milliards d'investissements.

Le compte de commerce de l'administration pénitentiaire est doté de 200 millions FCFA pour l'acquisition de biens et services.

