Sénégal: Anta Babacar Ngom plaide pour des fermes agro-pénitentiaires pour la réinsertion des détenus

Dakar — La députée Anta Babacar Ngom a alerté, jeudi, sur la surpopulation carcérale au Sénégal et proposé la création de fermes agro-pénitentiaires et d'ateliers de formation pour les détenus.

"Je propose, au lieu de laisser ces détenus oisifs dans des conditions indignes, de mettre en place des fermes agro-pénitentiaires et des ateliers de formation, dans le respect des droits humains et sans travail forcé", a-t-elle déclaré.

L'intervention de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget du ministère de la Justice, arrêté à 81,35 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et 81,01 milliards en crédits de paiement.

Selon Anta Babacar Ngom, de telles initiatives offriraient aux détenus des formations qualifiantes, des perspectives de réinsertion, tout en réduisant, pour l'État, le coût de leur maintien en détention et en contribuant à l'autosuffisance alimentaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La parlementaire a également dénoncé la surpopulation carcérale, estimant que la situation devient de plus en plus critique sur ce plan.

"La prison de Rebeuss compte 3 492 détenus pour seulement 1 300 places. Et au niveau national, on dénombre 14 147 détenus pour 4 926 places, ce qui traduit une véritable faillite de la puissance publique et constitue une atteinte à la dignité humaine", a -t-elle dit.

Pour remédier à ce problème, elle a insisté sur la mise en place de structures de formation, afin d'offrir aux détenus des compétences et des perspectives de réinsertion.

La députée a par ailleurs interpellé la ministre de la Justice sur le faible financement de la justice, rappelant que le budget global voté pour ce département s'élève à 7 433 milliards FCFA, mais la justice, soutient-elle, ne reçoit que 1,3 % de cette enveloppe, un montant jugé insuffisant pour atteindre les objectifs fixés et répondre aux attentes des citoyens.

Anta Babacar Ngom a salué les efforts du ministère, notamment en termes de visites des établissements pénitentiaires, mais a insisté sur la nécessité de solutions concrètes et rapides susceptibles d'améliorer les conditions de détention et le fonctionnement des prisons au Sénégal.