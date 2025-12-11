Sénégal: Abdou Mbow interpelle la garde des Sceaux sur la situation de députés en détention

Dakar — Le député Abdou Mbow (opposition) a interpellé jeudi le ministre de la Justice, Yassine Fall, sur la situation judiciaire des députés Farba Ngom et Moustapha Diop, plaidant pour que l'Assemblée nationale mette un terme aux poursuites engagées contre ces deux parlementaires.

"L'immunité parlementaire de Farba Ngom a été levée depuis 321 jours, et celle de Moustapha Diop depuis près de 260 jours", a rappelé le député lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Justice pour l'exercice 2026.

L'Assemblée, conformément aux articles 61 de la Constitution et 60 de son Règlement intérieur, a levé l'immunité parlementaire de Farba Ngom et Moustapha Diop, en répondant à la requête du procureur général, selon Abdou Mbow.

"Notre institution n'a pas voulu faire entrave à l'action de la justice", a-t-il souligné, en rappelant que les mêmes textes prévoient la possibilité de demander la suspension des poursuites, lorsque les parlementaires concernés sont en détention.

"Nos collègues sont des maires, ils sont emprisonnés depuis neuf et six mois sans être entendus sur le fond. L'Assemblée nationale a le devoir d'arrêter ces poursuites", a martelé le député, appelant le président de l'institution parlementaire à se saisir de cette disposition.

S'adressant à la garde des Sceaux, il a demandé à savoir si les services du ministère de la Justice s'étaient conformés à "la formalité substantielle" consistant à informer l'Assemblée de l'état d'avancement des procédures, conformément au Règlement intérieur de l'institution parlementaire.