Sénégal: Insalubrité et vétusté du parc automobile - Les usagers de la gare routière de Diourbel expriment leur exaspération

Diourbel — La gare routière de Diourbel (centre) continue de susciter plaintes et inquiétudes chez les usagers, concernant la vétusté du parc automobile, l'étroitesse des voies internes et l'insalubrité prévalant sur le site en question.

Un décor qui n'incite pas à fréquenter les lieux, mais paradoxalement, la gare routière de la capitale du Baol se caractérise par une affluence quotidienne qui ne s'arrête presque jamais.

Les usagers viennent des différents quartiers de la ville et des localités environnantes, pour rallier d'autres villes de la région ou du pays.

Les petits axes qui traversent la gare sont rongés par des nids-de-poule et les eaux stagnantes, compliquant les manoeuvres des chauffeurs et rallongeant les temps de chargement.

"On perd beaucoup de temps à cause du mauvais état des routes à l'intérieur de la gare. Les véhicules s'abîment plus vite", déplore Mamadou Fall, conduisant depuis plus de dix ans une voiture dite "7 places" spécialisée dans le transport public.

Le parc automobile, lui, peine à se renouveler, plusieurs véhicules affichant un âge avancé, conséquence, selon les transporteurs, du manque de moyens pour investir dans du matériel neuf.

"Les voitures sont vieilles, mais on fait avec. On n'a pas d'appui pour moderniser notre parc", renseigne un autre conducteur.

Yacine Dièye, qui a déjà acheté son ticket pour se rendre à Thiès, déplore l'état des véhicules et la dégradation avancée des axes à l'intérieur de la gare routière.

La municipalité, dit-elle, doit se mobiliser aux côtés du ministère de tutelle et des transporteurs pour changer le visage de la gare routière.

Il y a aussi les problèmes d'insalubrité. Des tas d'ordures s'accumulent par endroits et les odeurs pestilentielles incommodent les passagers.

"La situation est regrettable, parce qu'au regard de l'importance de cette gare, on s'attendait à plus d'entretien", clame Awa Ndiaye, une cliente rencontrée sur place.

Malgré ces difficultés, la gare reste un passage obligé pour plusieurs centaines de personnes qui la pratiquent chaque jour.

Les usagers appellent les autorités locales à intervenir pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs et offrir un cadre plus digne aux voyageurs.