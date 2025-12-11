Afrique: Le Sénégal a le potentiel pour reconquérir le titre continental, selon Amara Traoré

Saint-Louis — L'équipe nationale de football du Sénégal a le potentiel et l'encadrement qu'il faut pour reconquérir un deuxième titre continental au Maroc, à partir du 21 décembre prochain, estime l'ancien sélectionneur des Lions, Amara Traoré.

"Le potentiel joueur est là, le potentiel administratif est là, l'environnement est maitrisé par les dirigeants. Donc, aujourd'hui, on peut dire que tous les ingrédients sont réunis pour aller reconquérir le titre", a-t-il déclaré.

Il s'entretenait avec des journalistes, mercredi, en marge d'un panel organisé par la section de Saint-Louis de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), sur le thème "Les potentialités du Sénégal pour remporter la CAN au Maroc".

Le technicien, actuel directeur technique de l'ASAC Ndiambour de Louga, a abordé dans sa communication de nombreux relatifs à la gestion de l'équipe nationale de football du Sénégal, sur les plans technico-tactique, administratif et environnemental.

Il est également revenu sur l'évolution de la participation des Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), évoquant notamment l'édition 2019, lors de laquelle les Lions avaient atteint la finale, celle de 2021 ayant coïncidé avec le premier sacre du Sénégal et la CAN 2023, marquée par l'élimination des Lions en huitièmes de finale).

La prochaine édition de la CAN, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, "ne sera pas du tout facile, parce que les Lions de l'Atlas disposent d'une équipe aguerrie avec surtout beaucoup de potentialités", a-t-il analysé.

La présidente de la section ANPS de Saint-Louis, Bator Fall, a pour sa part invité la presse sportive à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information concernant l'équipe nationale de football, notamment en perspective de la prochaine CAN.

Le Sénégal logé dans le groupe D de la CAN 2025, en compagnie de la RD Congo, du Bénin et du Botswana.