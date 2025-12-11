Sénégal: Santé sexuelle des adolescents jeunes - La MAC de Hann accueille une conférence sur les violences et les IST

La Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Hann, qui ne reçoit que des détenus mineurs, a abrité une rencontre de partage sur la puberté, les violences et les infections sexuellement transmissibles (IST). En plus de recevoir un appui dans la gestion du quotidien des pensionnaires de cette prison, un débat a été initié par l'Ong Action et développement (AcDev) afin de permettre à ces jeunes de mieux connaitre leur corps mais aussi de se préparer pour leur réinsertion dans la société. Une activité qui entre dans le cadre de la prise en charge de la santé sexuelle des adolescents jeunes.

Cette activité qui s'est déroulée en fin novembre a été bien appréciée de la Directrice de la MAC de Hann, Lieutenant Seynabou Ndong, qui a déclaré : «comme vous le savez, la MAC de Hann est un établissement un peu spécial, qui ne reçoit que des détenus mineurs. Ce qui fait que les règles pénitentiaires sont moins appliquées ici. Ce qui nous importe le plus, c'est l'éducation, la préparation à la réinsertion sociale des jeunes, pour éviter au moins la récidive. Pour qu'au sortir de cette prison, que ces jeunes aient un emploi et gagnent convenablement leur vie. Donc, c'est dans ce cadre que cette Ong est intervenue pour nous appuyer en organisant une conférence au sein même de cet établissement ».

Pour la directrice, la conférence a été très bien appréciée par les pensionnaires. Elle estime que ce fut un cadre d'échanges, de partage très instructif. «Je crois que les échanges qu'ils ont eus avec l'Ong Acdev vont créer un déclic. Peut-être, au sortir de cette conférence, ils vont essayer de s'approprier les discussions qui ont été vraiment très instructives».

En tenant cette rencontre, a-t-elle soutenu à l'endroit du partenaire, «vous nous aidez dans la prise en charge et vous avez aussi apporté un don que nous apprécions vraiment à sa juste mesure. Soyez-en remerciés et encore une fois de plus, nous vous tendons la main pour que cette collaboration puisse continuer dans le futur.»

