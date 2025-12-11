Afrique: Nigeria - Le Centre du commerce africain d'Afreximbank atteint le plus haut standard mondial de construction écologique

Le Centre du commerce africain d'Abuja (AATC), infrastructure emblématique de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), vient d'obtenir la prestigieuse certification LEED Platine, la plus haute distinction mondiale en matière de construction durable. Décernée par le United States Green Building Council et Green Business Certification Inc, cette reconnaissance positionne l'édifice comme un modèle de performance environnementale à l'échelle du continent.

L'annonce, faite le 11 décembre 2025 à Abuja, consacre l'AATC comme le premier bâtiment au Nigeria, le deuxième en Afrique de l'Ouest et seulement le dix-neuvième en Afrique à atteindre ce niveau d'excellence. Il s'agit également de l'un des tout premiers centres commerciaux et d'affaires de grande envergure du continent à obtenir cette certification, marquant un tournant pour les infrastructures commerciales africaines engagées dans la transition écologique.

Pensé comme un écosystème complet dédié au commerce, aux affaires et à l'innovation, le complexe comprend deux tours interconnectées de neuf étages. La première abrite des bureaux commerciaux de classe A, un centre d'exposition, un centre de conférence, un incubateur pour technologies et PME, un portail numérique dédié au commerce, ainsi qu'un centre d'information commerciale.

La seconde est consacrée à l'hébergement avec un hôtel d'affaires de 148 chambres, des salles de réunion, des installations de bien-être, un restaurant et d'autres commodités modernes. L'ensemble accueille également des bureaux d'institutions financières et politiques, faisant de l'AATC un véritable hub de facilitation des échanges sur le continent.

Initialement conçu pour atteindre la certification LEED Gold, le Centre a surpassé les attentes grâce à une mobilisation exceptionnelle de toutes les équipes : architectes, ingénieurs, designers, consultants, entrepreneurs et spécialistes ESG d'Afreximbank. Le 26 novembre 2025, il a officiellement obtenu la certification Platine, avec un score remarquable de 81 points, largement au-dessus du seuil requis. Ce résultat reflète des performances élevées en matière d'efficacité énergétique, d'économie d'eau, de gestion environnementale et de réduction des émissions.

Parmi les innovations intégrées, le bâtiment affiche une réduction de 40 à 50 % de sa consommation énergétique grâce à des vitrages haute performance, des systèmes CVC à haut rendement, un éclairage LED optimisé et une gestion intelligente du bâtiment. L'utilisation rationnelle de l'eau permet aussi une économie de 30 % d'eau potable, une avancée notable dans un contexte urbain fortement exposé à la pression sur les ressources. Les infrastructures favorisent également la mobilité propre, avec notamment des stations de recharge pour véhicules électriques et des dispositifs pour cyclistes.

Pour Robert Lumbuye Tomusange, Directeur et Responsable mondial de l'immobilier et de l'administration d'Afreximbank, cette certification est la preuve que « les infrastructures commerciales peuvent être à la fois compétitives sur le plan commercial et exemplaires sur le plan environnemental ».

Avec cette distinction, l'AATC devient une vitrine de la vision d'Afreximbank : promouvoir des infrastructures commerciales durables, inclusives et résilientes. Le bâtiment s'impose désormais comme un modèle reproductible pour un développement durable des infrastructures en Afrique, démontrant que compétitivité économique et responsabilité environnementale peuvent aller de pair.