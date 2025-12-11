Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence/ Ministère de la Promotion de la jeunesse - Les 2e et 3e reçoivent leurs trophées

10 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

En marge de la célébration de la Journée internationale du volontariat (Jiv) qui a eu lieu le 5 décembre 2025, au palais de la Culture de Treichville, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a procédé à la remise des 2e et 3e Prix national d'excellence 2025 dans la catégorie de meilleure association de jeunesse.

En effet, les prix de la 2e et de la 3e meilleure association de jeunesse ont été décernés respectivement à l'Union des jeunes dynamiques de Man (Ujdm) et à l'association « Soutenir un avenir meilleur par l'éducation (Same) » de Buyo.

L'Union des jeunes dynamiques de Man (Ujdm) a été distinguée pour son action transversale et son leadership en matière d'égalité de genre, d'environnement, de santé, et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. « Soutenir un avenir meilleur par l'éducation (Same) » de Buyo a été salué pour son œuvre active en faveur de l'épanouissement, de l'éducation et du bien-être de la jeunesse locale.

Le gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a ainsi officiellement reconnu les contributions vitales de ces structures dans le développement social et la cohésion nationale.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a chaleureusement félicité les récipiendaires et les a exhortés à maintenir le cap de l'excellence et du civisme.

Cette cérémonie a marqué l'aboutissement d'une année de travail acharné pour de nombreuses associations, et s'est clôturée sur une note d'optimisme et la promesse d'un soutien continu de l'État aux forces vives de la jeunesse ivoirienne.

Rappelons que le 1er Prix d'excellence est revenu à l'ONG "Woman Leaders", présidée par Mme Tara Koné, qui agit dans le leadership féminin et l'autonomisation.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

