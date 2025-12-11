Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Dr Moreau Kablan Bilé Charles Armel, la voix du renouveau pour Assahara et M'batto

À l'approche des élections législatives du samedi 27 décembre 2025, la bataille électorale s'intensifie dans la circonscription électorale n°162, couvrant Assahara, M'batto communes et sous-préfectures. Parmi les candidats en lice, le Dr Moreau Kablan Bilé Charles Armel, enseignant-chercheur à l'INPHB de Yamoussoukro, se positionne comme l'une des figures les plus crédibles et les plus attendues de ce scrutin.

Spécialiste des sciences de l'information et de la communication, docteur-ingénieur, consultant et chef d'entreprise, il entend incarner une nouvelle dynamique politique pour sa région natale.

Originaire de M'batto, où il a passé une partie de son enfance et de son parcours scolaire, le Dr Moreau revendique une proximité naturelle avec les populations qu'il aspire à représenter. Né de feu Moreau Agnikoa Jean Luc et de Boni Tano Marie, il s'est construit un profil académique et professionnel d'exception. De l'EPP Gbon Coulibaly de Korhogo au Collège Moderne de M'batto, puis au lycée Tiapani Dominique de Dabou, son parcours est marqué par l'excellence et par un engagement constant dans la vie associative, scolaire et syndicale.

Fort d'un cursus universitaire exemplaire, ingénieur, DESS, maîtrise, master puis doctorat en communication politique et des organisations, le candidat s'appuie aujourd'hui sur une expertise solide en gouvernance, en stratégie et en accompagnement institutionnel. Pour les populations de la circonscription, cette compétence est un atout majeur. « Un député peut influencer les autorités locales et porter les priorités de sa communauté devant les instances supérieures. Il est l'interface entre le gouvernement et le peuple. Il ne doit jamais rester silencieux », affirme-t-il.

Au-delà des infrastructures, le Dr Moreau place au cœur de son programme l'autonomisation des jeunes et des femmes, qu'il considère comme « le maillon essentiel du développement local ». Selon lui, l'avenir de M'batto et d'Assahara repose sur la création d'opportunités économiques durables, la formation, l'entrepreneuriat et la valorisation du potentiel local.

Sur le terrain, son message rencontre un écho favorable. « Les parents me disent qu'ils aspirent réellement à un changement. Ils me demandent de prendre cette mission et de les représenter. Ils me disent que c'est la première fois qu'un candidat vient vers eux avec un discours aussi clair. Ils me donnent leur bénédiction », confie-t-il. Porté par ce soutien populaire, le candidat se dit confiant : « Je crois vraiment être le futur député de cette circonscription. »

Engagé, compétent et enraciné, le Dr Moreau Kablan Bilé Charles Armel, surnommé Dr Charly-Charly, se présente comme le candidat des jeunes, des femmes et des cadres. À quelques jours du scrutin, il apparaît comme l'un des visages du renouveau espéré par les populations d'Assahara et de M'batto.