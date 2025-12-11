Cote d'Ivoire: Hackathon 2025 - Quatre Avengers innovent pour un futur durable

La 5e édition de l'Orange summer challenge 2025, un rendez-vous devenu incontournable pour l'innovation numérique africaine, a eu lieu le 5 décembre 2025, à Abidjan.

En ouvrant la cérémonie, Dior Latifa Diack, directrice adjointe de l'Orange digital center (Odc), a rappelé la vocation de ce programme destiné à révéler les talents et à impulser un changement durable : « Aujourd'hui, l'Odc organise un challenge qui met en avant quatre projets principaux. Ces jeunes talents travaillent sur des solutions concrètes pour le développement durable et la transition énergétique. Certains explorent même la possibilité de produire du méthane ou de l'électricité à partir de l'énergie corporelle. »

Lancé comme un hackathon fédérant tous les Odc de la zone Afrique - Moyen-Orient, l'Orange summer challenge vise à promouvoir l'entrepreneuriat numérique tout en encourageant les innovations à fort impact social. « Ces jeunes restent propriétaires de leurs idées et, grâce au programme Orange Fab, peuvent transformer leur projet en start up viable », a précisé Dior Latifa Diack.

Cette édition a rassemblé 390 jeunes issus de 56 équipes, représentant plus de 14 pays. Pendant trois mois, ils ont bénéficié d'un accompagnement intensif de la part d'experts et de partenaires stratégiques afin de transformer leurs concepts en prototypes fiables. La sélection finale s'est appuyée sur un système mixte combinant le vote du public via Votepad (40 %) et la note des coachs de la Sonatel Academy (60 %).

Les quatre projets finalistes, surnommés les Avengers, ont révélé la richesse des idées portées par cette génération. Pl'Power, grand gagnant, mise sur la transformation des déchets plastiques en énergie électrique. Cocoma, solution de transformation post-récolte du cacao, s'est classé deuxième, tandis que Multibatec Bio CO₂ a pris la troisième place. WAKMotor, machine génératrice d'électricité destinée aux zones rurales, a également retenu l'attention des observateurs.

Grâce à sa victoire, Pl'Power repart avec 4 500 000 Fcfa et représentera le pays à Casablanca en février 2026, lors de la finale « Startups 4Good ». Cette édition 2025 confirme le rôle essentiel du numérique dans le développement durable.