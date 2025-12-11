Burkina Faso: Fête de l'Indépendance - 102 personnes décorées à Ziniaré

La gouverneure de l'Oubri, Assetou Sy Barry, a présidé, le jeudi 11 décembre 2025, à Ziniaré, la cérémonie de la Fête de l'Indépendance. À cette occasion, cent deux personnes ont été décorées pour leur contribution au développement du Burkina Faso.

C'est la Place de la Nation de Ziniaré qui a accueilli la cérémonie commémorative du 11 décembre 2025 dans la région de l'Oubri. En présence des populations massivement mobilisées, la gouverneure Assetou Sy Barry a procédé à une revue de troupes, composées de militaires, de paramilitaires et d'anciens combattants. Elle leur a rendu un « hommage appuyé » pour les nombreuses victoires contre le terrorisme et réitéré la confiance des populations et des autorités nationales et régionales.

Selon Mme Barry, la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance est le symbole de la souveraineté retrouvée, rappelant aussi les luttes farouches des devanciers. Elle s'est réjouie que ce 11-Décembre 2025 soit placé « sous le signe de l'espoir qui renaît grâce aux efforts des FDS », avec à la clé le retour de milliers de personnes déplacées et une croissance économique soutenue. Assetou Sy Barry a salué la résilience des populations de son ressort territorial.

Faisant référence au thème de ce 65e anniversaire, « Sacrifice de nos martyrs, flamme de notre résistance : ensemble pour une souveraineté totale et retrouvée », la gouverneure a souhaité un prompt rétablissement aux blessés de guerre. Elle a appelé à la résistance et au combat contre l'ennemi. Citant le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, Mme Barry a rassuré que « le sacrifice de nos héros et martyrs ne seront pas vains... ».

La gouverneure a salué l'avènement de la Révolution Progressiste et Populaire (RPP). Elle a aussi loué la mobilisation et l'adhésion des populations aux initiatives de développement socio-économique lancées par le Président du Faso. Elle a invité les jeunes à poursuivre et à intensifier le combat pour le triomphe des idéaux de la RPP.

À l'occasion de la Fête nationale, le Burkina Faso a reconnu le mérite de 102 personnes pour leur engagement et leur dévouement pour la Patrie. Elles ont reçu des distinctions honorifiques dans plusieurs ordres nationaux et spécifiques. Le Secrétaire général de région, Harouna Boly, a été honoré de la médaille de Chevalier de l'Ordre de l'Étalon.

Il a exprimé sa gratitude, rendant grâce à Dieu pour cette distinction. M. Boly a tenu à remercier les autorités pour la proposition de reconnaissance liée à son travail. Le récipiendaire a assuré que cet honneur l'engage à « redoubler encore plus d'efforts » pour accompagner les idéaux de développement portés par le Capitaine Ibrahim Traoré. Enfin, il a adressé un merci spécial à sa famille.