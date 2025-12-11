Afrique de l'Est: L'OIE demande instamment des mesures plus strictes pour protéger le bétail en Afrique de l'Est

Addis Ababa — Le secteur de l'élevage dans la Corne de l'Afrique, pilier de l'économie régionale et source essentielle de nourriture, de revenus et d'emplois, est confronté à des menaces croissantes qui nécessitent une action urgente, selon Baba Soumare, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

« L'élevage présente un énorme potentiel pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, les affaires et l'emploi », a déclaré M. Soumare, soulignant le rôle vital du secteur dans le soutien aux petits exploitants agricoles, au commerce local et aux économies régionales.

Le cheptel de l'Afrique de l'Est est considérable, avec des estimations récentes de 107,2 millions de bovins, 178,8 millions de chèvres et de moutons et 1,3 million de chameaux. L'Éthiopie possède le plus grand cheptel bovin d'Afrique, le Kenya et la Tanzanie abritant également des troupeaux importants. La région a une longue histoire de production et d'exportation de bétail, en particulier vers le Moyen-Orient, contribuant à la fois aux moyens de subsistance ruraux et aux économies nationales.

Cependant, les maladies du bétail, les sécheresses récurrentes, l'insécurité et les défis transfrontaliers posent de sérieux risques. M. Soumare a souligné que la protection du secteur nécessite une collaboration régionale plus forte, des services vétérinaires résilients et une législation harmonisée afin de garantir la sécurité du commerce transfrontalier. « Sans services vétérinaires solides, il est impossible de prévenir, de détecter rapidement ou de contrôler les maladies du bétail », a-t-il déclaré.

M. Soumare a également appelé à un investissement accru dans la production animale durable, soulignant que des écosystèmes sains et des systèmes agricoles résilients sont essentiels. Selon Pulse of Africa, un média panafricain, il a plaidé en faveur d'une approche multisectorielle impliquant les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, du commerce et de la santé afin de coordonner les efforts et d'assurer l'avenir du secteur.

L'OIE, anciennement Office international des épizooties, œuvre depuis 1924 à l'amélioration de la santé animale dans le monde. L'organisation établit des normes internationales, renforce les services vétérinaires, soutient la surveillance des maladies et facilite le commerce sûr des animaux et des produits d'origine animale dans ses plus de 180 pays membres.