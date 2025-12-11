Ile Maurice: Bénéfice net de Rs 1,1 milliard au premier semestre 2025-26

Air Mauritius a annoncé ce jeudi 11 décembre un bénéfice net de 1,1 milliard de roupies pour le premier semestre de l'exercice financier 2025/26, couvrant la période d'avril à septembre 2025. Selon les comptes non audités approuvés ce jour par le conseil d'administration, le résultat correspond à 22,03 millions d'euros.

La compagnie nationale souligne que cette performance s'inscrit dans un contexte d'activité soutenue sur ses principales routes et de stabilité opérationnelle. Le conseil d'administration a exprimé sa reconnaissance envers l'ensemble des employés, l'ancien président et son équipe du Managing Committee, ainsi que l'ensemble des partenaires de la compagnie, pour leur contribution à ces résultats jugés encourageants.

Air Mauritius réaffirme dans son communiqué son engagement à maintenir un service de qualité pour ses passagers tout en consolidant sa situation financière. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant les revenus, les charges ou les perspectives pour le reste de l'exercice.