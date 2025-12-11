Ile Maurice: Danakil offre un concert intimiste et vibrant

Après un premier concert plébiscité, le 6 décembre, One Live Muzik Festival a pris fin, mardi soir, en apothéose au Café du Vieux Conseil, avec une formule rare : un concert acoustique et intimiste du groupe Danakil, porté par la voix chaleureuse de Balik.

Un cocon musical

Dès 19 heures, l'ambiance était posée. Le lieu, habituellement sobre, s'était mué en salon artistique : guirlandes de lumière, décor chaleureux, scène rapprochée du public. On sentait que la soirée serait différente, presque familiale. «Comme à la maison», a d'ailleurs dit Balik plus tard.

La chanteuse SAYAA, accompagnée de son groupe, a «ouvert le bal» avec une énergie remarquable. Voix puissante, présence affirmée, elle a immédiatement conquis la salle, mettant le public debout bien avant l'arrivée de Danakil.

Balik : «Ce n'est pas un concert, c'est un moment ensemble»

Rencontré en coulisses, Balik a confié vivre une expérience particulière dans l'île, presque émotionnelle. À propos du premier concert, il a déclaré qu'il a été «extraordinaire. On attendait ce retour depuis 2018. Il y avait une vraie attente des deux côtés».

Pour lui, ce deuxième rendez-vous est de nature différente. «Une formation acoustique, c'est très rare pour nous. On voulait quelque chose de différent, presque comme si on jouait dans le salon des gens. Ce n'est même pas un concert, c'est un moment ensemble, entre concert et jam.»

Il a aussi dit ressentir une intensification du lien qui unit Danakil au public mauricien. «J'ai senti que quelque chose avait grandi ici. Dans les rues, j'ai entendu notre musique. Les Mauriciens me parlent beaucoup des titres les plus récents. Cela me touche énormément.»

Il tient à sa proximité avec le public. «Oui, c'est important. On donne de l'énergie mais on en reçoit tout autant. Ici, on est ensemble dans le même salon. Je veux insuffler cet esprit-là.»

Communion totale dès les premiers accords

Lorsqu'il est finalement monté sur scène, le pari du format intimiste a été immédiatement gagné. Balik s'est adressé au public les yeux dans les yeux, a raconté, échangé, a improvisé. Les arrangements acoustiques ont offert une nouvelle couleur aux titres du dernier album, repris en choeur par la salle.

Non seulement on entendait le public chanter mais il sifflait aussi, tapait dans les mains. La proximité a ceci de particulier qu'elle rend tout plus vrai, plus brut, plus humain.

La production, orchestrée par Jimmy Veerapin et son équipe, a tenu toutes ses promesses. Organisation millimétrée, ambiance chaleureuse, qualité technique irréprochable : One Live Muzik Festival a signé l'un des plus beaux moments de sa 11e édition. Le public est reparti avec le sourire, comme après un moment suspendu dans le temps.

Danakil n'a pas seulement donné un concert. Cette formation musicale a offert un partage, une parenthèse, une rencontre. Au Café du Vieux Conseil, mardi soir, c'était plus que de la musique : c'était une vibration commune - l'essence même de ce festival.