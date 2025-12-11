Afrique: CAN 2025 - Le Maroc avec Achraf Hakimi dans sa liste

Walid Regragui a dévoilé ce jeudi 11 décembre la liste du Maroc pour la prochaine CAN à domicile du 21 décembre au 18 janvier. Les Lions de l'Atlas pourront compter sur le défenseur Achraf Hakimi, blessé depuis début novembre, mais bien appelé par le sélectionneur.

Achraf Hakimi, 27 ans, blessé depuis début novembre et lors du match de Ligue des champions contre le Bayern Munich (touché à la cheville gauche), et qui n'a pas joué depuis, sera bien avec les Lions de l'Atlas. Après le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 à Washington vendredi dernier, le sélectionneur Walid Regragui avait déclaré : « Nous espérons qu'il (Hakimi) sera disponible pour notre premier match contre les Comores. » Nommé meilleur joueur africain le 19 novembre à Rabat, cérémonie durant laquelle il portait une botte au pied gauche, le défenseur parisien a repris la course au centre d'entraînement du PSG la semaine passée.

Le Marseillais Nayef Aguerd fait aussi partie des appelés ainsi que Romain Saïss, capitaine lors du dernier Mondial au Qatar. D'autres cadres comme Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ou encore Eliesse Ben Seghir sont aussi présents. Le Lillois Hamza Igamane, blessé, figure parmi les réservistes. Sofiane Boufal et Hakim Ziyech, deux anciens cadres de la sélection, n'ont pas été retenus par Regragui. Le Maroc attend un deuxième sacre, après celui obtenu en 1976 en Éthiopie.

Le Maroc, pays hôte, affrontera les Comoriens le 21 décembre à Rabat pour le match d'ouverture. Les Marocains sont dans le groupe A avec les Comores, le Mali et la Zambie.

Gardiens : Yassine Bounou (Al-Hilal, ARS), Munir El Kajoui (Berkane, MAR), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca, MAR)

Défenseurs : Achraf Hakimi (PSG/FRA), Mohamed Chibi (Pyramids, EGY), Jawad El Yamiq (Al Najma, ARS), Romain Saïss (Al-Saad, QTR), Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes/FRA), Nayef Aguerd (OM/FRA), Adam Masina (Torino, ITA), Noussair Mazraoui (Manchester United, ANG), Anass Salah-Eddine (PSV, HOL)

Milieux : Oussama Tarhghaline (Feyenoord, HOL), Sofyan Amrabat (Real Betis, ESP), Ismael Saibari (PSV, HOL), Neil El Ayanoui (AS Rome, ITA), Bilal El Khannouss (Stuttgart, ALL), Azzedine Ounahi (Gérone, ESP)

Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid, ESP), Ilias Akhomach (Villarreal, ESP), Chemsdine Talbi (Sunderland, ANG), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe, TUR), Ayoub El Kaabi (Olympiakos, GRE), Soufiane Rahimi (Al-Ain, EAU), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis, ESP), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen, ALL)

Réservistes : Hamza Igamane (Lille), Youssef Belammari (Raja Casablanca, MAR)