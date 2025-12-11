Sénégal: Éducation nationale - Une hausse de près de 16 milliards FCFA pour l'exercice 2026

11 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le budget 2026 du ministère de l'Education nationale soumis au vote des députés, jeudi, s'élève à 990 750 780 275 FCFA, enregistrant une hausse de 15 701 045 377 FCFA par rapport à l'exercice précédent, a-t-on appris de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, élargie à la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

"Pour l'exercice 2026, le budget du ministère s'élève 990 750 780 275 FCFA contre 975 049 734 898 FCFA en 2025 soit une hausse de 15 701 045 377) FCFA, équivalant à 1,61 %", a indique ladite commission dans un rapport.

Selon la répartition de l'enveloppe, l'Éducation préscolaire a reçu une dotation de 10 335 321 205 FCFA là où, l'Enseignement élémentaire a perçu 275 777 220 973 FCFA . Un montant de 66 859 912 769 FCFA est dédié à l'Enseignement moyen général. L'Enseignement secondaire général bénéficie de 130 352 215 189 FCFA. L'Éducation de base des jeunes et des adultes a reçu 1 570 025 709 FCFA.

Pour le Pilotage ministériel, la gestion et la coordination administrative mobilisent 505 856 084 430 FCFA.

