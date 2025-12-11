Sénégal: Saint-Louis - Inauguration de trois centres de compétences modernes dédiés à l'emploi des jeunes

Saint-Louis — La Directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Sinna Amadou Gaye, a procédé, jeudi, à Saint-Louis, à l'inauguration de trois Centres de compétences (CENCOM) modernes pour la relance des corps de métiers essentiels tels que la mécanique automobile, le BTP [Bâtiments travaux publics], entre autres.

"C'est avec une profonde joie et une grande fierté que je participe à l'inauguration des Centres de compétences de Saint-Louis. Cette journée n'est pas une simple cérémonie, c'est un acte fort, un symbole d'engagement et une promesse tenue à la jeunesse de la région Nord et du Sénégal tout entier", a-t-elle déclaré.

Mme Gaye s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ces 3 Centres de compétences.

Elle a souligné que la région de Saint-Louis traverse, comme tout le pays, une période de mutation économique et sociale.

Entre la modernisation de l'agriculture, la transformation urbaine, l'émergence d'entreprises locales, mais aussi la pression démographique, les défis liés à l'emploi des jeunes demeurent importants, a-t-elle notamment ajouté.

Venu présider la cérémonie, le Directeur de cabinet du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Cheikh Fatma Diop a noté que ce moment marque ainsi une étape importante dans l'élargissement et l'accès équitable à l'emploi et à la Formation professionnelle et technique, tels que déclinés dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le Projet d'appui à la formation professionnelle et à l'auto-emploi des jeunes (PAFPAJ) participe, dans la région de Saint-Louis, à l'insertion professionnelle des jeunes à travers la relance du sous-secteur de l'artisanat et l'ouverture vers le marché extérieur, indique une note dont l'APS a reçu une copie.

Selon la même source, ce projet vise à former, renforcer les capacités techniques et managériales des jeunes mais aussi favoriser leur installation dans des Centres de compétences équipés tout en leur facilitant l'accès au marché.

Ces Centres de Compétences sont mis en place par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) avec l'appui de la coopération Andalouse, dans le cadre du Projet d'appui à la formation professionnelle et à l'auto-emploi des jeunes (PAFPAJ), renseigne la même note.

Outre les 3 Centres de compétences de Saint-Louis, 2 autres seront inaugurés entre le 12 et 13 décembre 2025 à Rosso et à Podor.

L'adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue chargé des Affaires administratives, le représentant de la Coopération Andalouse, entre autres, ont pris part à la cérémonie.