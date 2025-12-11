Cote d'Ivoire: Mobilité verte - Des véhicules électriques 100 % ivoiriens présentés au maire de Bingerville

La commune de Bingerville a franchi une nouvelle étape dans sa transition écologique. Le jeudi 11 décembre 2025, la start-up ivoirienne Wilyz a présenté deux modèles de véhicules électriques assemblés en Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui marque la volonté de la municipalité de devenir un pôle d'innovation, d'emplois et de mobilité durable.

Face à un public composé d'élus, de jeunes entrepreneurs et de la presse, le député-maire Issouf Doumbia a souligné l'importance stratégique de cette initiative. « Bingerville doit être une ville qui inspire », a-t-il affirmé, insistant sur la cohérence entre l'arrivée de cette start-up et la vision écologique de la commune.

Depuis plusieurs années, la municipalité renforce son identité verte à travers la valorisation du Jardin Botanique, la création d'espaces naturels comme Dahlia Fleur et la sensibilisation environnementale. « Notre commune est déjà entourée d'espaces verts, et nous travaillons à renforcer cette identité. L'arrivée de cette entreprise s'intègre naturellement dans cette dynamique », a ajouté le maire.

Pour César N'Dri, co-fondateur de cette jeune entreprise innovante, revenir à Bingerville relevait de l'évidence : « Nous sommes des enfants de Bingerville. Nos bureaux y sont installés, nos idées y ont pris forme et nos véhicules y reviennent aujourd'hui. » L'entreprise mise sur la création d'emplois qualifiés dans l'assemblage, la maintenance électrique et la logistique.

Le modèle Wilyz M1, présenté comme un outil professionnel accessible, a particulièrement retenu l'attention. « Ce n'est pas un concept, mais une réalité ivoirienne », a déclaré César N'Dri, soulignant son utilité pour les services publics, livreurs et petites entreprises.

La mairie a annoncé l'intégration des premiers M1 dans sa flotte. Un geste salué par César N'dri comme « un signal clair » de soutien à la mobilité propre. Pour le maire, la décision vise à réduire les coûts de fonctionnement tout en modernisant les services municipaux. « Bingerville est honorée d'être le point de départ de cette aventure industrielle. Nous accompagnerons cette société dans ce projet ambitieux qui crée de la valeur, de l'emploi et ouvre la voie à une mobilité propre accessible à tous », a conclu Issouf Doumbia.