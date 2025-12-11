Cote d'Ivoire: Ligne 1 du métro - L'infrastructure sera livrée fin 2028

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a déclaré, le 9 décembre, que le métro sera livré fin 2028. Il a fait cette annonce à l'issue d'une visite des chantiers de Treichville et d'Abobo Sagbé. Amadou Koné avait à ses côtés la ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Eléonore Caroit.

« Nous sommes satisfaits de la façon dont les travaux sont conduits. Le calendrier est tenu, le projet sera livré fin 2028 », a affirmé le ministre, soulignant que ce projet est nécessaire pour une ville comme Abidjan, car ce sont 180 millions de personnes qui seront transportées par an. Selon lui, ce projet a permis d'enregistrer de nouveaux emplois.

« La Sotra aujourd'hui ne transporte que 44 millions par an, donc si on y ajoute les 180 millions, on sera à un peu plus de 200 millions, sans oublier le Brt qui donnera une capacité de transport de masse, globalement pour Abidjan, en dehors du transport lagunaire, on sera autour de 400 millions de passagers transportés par an », a expliqué le ministre Amadou Koné, affirmant que cela va renforcer la compétitivité de la ville d"Abidjan, notamment le port autonome.

Selon lui, à ce jour, ce sont 4 000 personnes qui travaillent sur ce projet. « Sur les 4 000, on a moins de 200 expatriés et les autres sont des jeunes ivoiriens. Ce sont donc 1 300 et 2 000 personnes qui travailleront sur ce projet. C'est quand même un projet important, tant pour la mobilité, pour le savoir-faire que pour la création d'emplois à Abidjan », a insisté Amadou Koné.

Pour la ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en charge des Partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Eléonore Caroit, c'est un projet très important pour la France. « C'est un projet de coopération, de mobilité urbaine qui est une de nos priorités aujourd'hui, en matière d'investissements durables et solidaires », a-t-elle dit, notant que c'est un projet d'envergure avec 24 gares et des dizaines de ponts.

A l'en croire, la France est très heureuse d'investir dans ce projet, étant donné que des entreprises françaises contribuent à sa réalisation. « Il y a véritablement un transfert de savoir-faire et surtout de la création d'emplois ici en Côte d'Ivoire », a déclaré Eléonore Caroit. Précisant qu'il est important pour la France de continuer à investir dans ce type de projets en Côte d'Ivoire, parce que « nous entretenons des relations qui sont bonnes et que nous aimerions voir se développer davantage à l'avenir ».