Sénégal: UASZ - Des acteurs planchent sur la place de l'intelligence humaine dans un monde façonné par l'IA

La Société de Physique du Sénégal (SPS) a lancé, jeudi, à Ziguinchor, la troisième édition de son symposium annuel consacré à la place de l'intelligence humaine dans un monde de plus en plus façonné par l'intelligence artificielle (IA).

Cette rencontre de deux jours qui se tient à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, permet à des chercheurs, enseignants et étudiants de débattre des enjeux scientifiques, éthiques et sociétaux d'une technologie devenue incontournable, selon le président de la SPS, Oumar Ka.

Il a souligné que l'IA constitue "un enjeu majeur pour tous les pays, y compris ceux en développement", estimant que ce domaine en pleine expansion "nécessite réflexion et contrôle" afin qu'il demeure "au service de l'être humain".

Selon lui, cette rencontre vise également à offrir "une plateforme d'expression aux jeunes chercheurs".

"C'est pour les doctorants avant tout que nous organisons ce type d'activité, afin de les initier à la communication scientifique et de bâtir les bases de carrières prometteuses", a-t-il ajouté.

Venu représenter le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la professeure Coumba Thiandoum, enseignante-chercheuse à l'UCAD et directrice de la promotion de la culture scientifique, a rappelé que la recherche et l'innovation figurent parmi "les priorités" du département.

Elle a réaffirmé "l'engagement du gouvernement" à renforcer les outils de soutien aux chercheurs, tout en insistant sur la nécessité de "susciter des vocations scientifiques" chez les jeunes, dans un contexte où les bacheliers scientifiques ne représentent que 16 % en 2025.

Mme Thiandoum a salué le rôle de l'Université Assane Seck de Ziguinchor dans la "vulgarisation des sciences" et la valorisation des résultats de la recherche auprès des élèves et du grand public.

Le vice-recteur chargé de la recherche, Pr Diène Ngom, a pour sa part souligné que l'UASZ accueille régulièrement des manifestations scientifiques afin "d'exposer les travaux menés dans les laboratoires" et de permettre aux étudiants "d'échanger avec des experts" venus du Sénégal et d'ailleurs.

Il a relevé que l'IA "s'invite désormais dans toutes les disciplines -agriculture, santé, climat-", estimant qu'il devient indispensable "de s'y initier pour mieux distinguer le vrai du faux et en tirer pleinement profit".

Ce symposium marque une nouvelle étape dans l'ouverture de la SPS vers des thématiques interdisciplinaires, dépassant le cadre strict de la physique, selon ses initiateurs.