Afrique: CAN 2025 - Walid Regragui dévoile une liste de 28 joueurs sans Hakim Ziyech

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, Walid Regragui a dévoilé, jeudi, une liste des 28 joueurs, dont 2 réservistes, devant prendre part, à domicile, à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de football qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, a-t-on appris auprès de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le groupe marocain est marqué par la sélection d'Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain (PSG), malgré son indisponibilité depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cheville gauche.

Les Lions de l'Atlas iront à la conquête du titre continental à domicile sans Hakim Ziyech qui a rejoint le Wydad de Casablanca mais, n'a encore joué le moindre match avec son nouveau club marocain.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN aux côtés des équipes des Comores, du Mali et de la Zambie. Le pays organisateur jouera le match d'ouverture le 21 décembre à 19h GMT à Rabat contre les Comores.

Voici la liste des joueurs convoqués :

- gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca);

- défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Jawad El Yamiq (Al-najma/Arabie Saoudite), Romain Saïss (Al-Sadd/Qatar), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais/France), Nayef Aguered (Marseille/France), Adam Masina (Torino/Italie), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/Pays-Bas);

- milieux de terrain : Oussama Targhaline (Feynoord/Pays-Bas), Sofyan Amrabat (Real Betis/Espagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Bilal El Khannous (Stuttgart/ Allemagne), Azeddine Ounahi (Girona/Espagne);

- attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbache/Turquie), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Soufiane Rahimi (Al Ain FC/Emirats arabes unis), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Eliesse Ben Seghir (Leverkusen/Allemagne)

-réservistes : Youssef Belammari (Raja Casablanca), Hamza Igamane (Lille/France).