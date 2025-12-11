Cote d'Ivoire: Programme Daice - Le ministère du Commerce et de l'Industrie signe des conventions avec les entités pour la mise en oeuvre

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme « Diversification, accélération, industrielle, compétitivité et emplois » (Daice), le ministre du Commerce et de l'industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, a signé le mercredi 10 décembre 2025, à son cabinet, à Abidjan-Plateau, des conventions avec les entités devant mettre en oeuvre ce programme.

Les conventions ont été signées avec la Bni, la Société Côte d'Ivoire Pme, la Sgpme et la Sogedi. Les objectifs sont, entre autres, de définir les termes, les modalités et les conditions du partenariat entre le ministère du Commerce et de l'Industrie, et les entités de mise en oeuvre du programme Daice, le domaine d'intervention et les prestations confiées à chacune de ces entités. Ces conventions définissent également les obligations ainsi que le mécanisme de suivi de la mise en oeuvre des clauses de ladite convention.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, a souligné que le programme Daice, d'un montant de 116,760 milliards de Fcfa, est cofinancé par la Bad et Africa growing together fund (Agtf). « A ce jour, il enregistre un décaissement global de 22,426 milliards de Fcfa, soit 19,21% », a précisé le ministre.

En effet, le ministère, à travers l'Unité de coordination du programme (Ugp) met à disposition de ces entités, les ressources nécessaires pour leurs prestations. Il s'agit d'une enveloppe budgétaire de 72,155 milliards de Fcfa allouée aux quatre entités. Bni, 26,238 milliards de Fcfa ; la Société Côte d'Ivoire Pme, 8,527 milliards de Fcfa ; la Sgpme, 16,398 milliards de Fcfa et la Sogedi, 20,990 milliards de Fcfa.

Selon le ministre, les résultats attendus concernent, notamment l'aménagement de 70 hectares au sin de la zone industrielle de Yamoussoukro, l'assistance technique de 500 Pme industrielles grâce à un appui à la transformation numérique, énergétique et l'adoption des technologies vertes ; le financement de 500 Pme grâce aux fonds à coûts partagés et la garantie des crédits octroyés aux Pme ivoiriennes par les institutions financières à hauteur de 16,4 milliards de Fcfa, ainsi que le financement des Pme dirigées par des femmes.

Le ministre du Commerce et de l'industrie, Dr Souleymane Diarrassouba, a invité les directeurs généraux des entités de mise en oeuvre du programme Daice à une gestion rigoureuse des ressources mises à leur disposition et à l'atteinte des résultats du projet dans les délais impartis. « Je voudrais réaffirmer au groupe de la Banque africaine de développement, notre engagement à une bonne utilisation des ressources du programme Daice, conformément aux dispositions de la convention de prêt, en vue de la transformation industrielle de notre pays », a conclu Souleymane Diarrassouba.

Pour la représentante de la Bad, Dorsaf Zangar Labidi, avec le programme Daice, une étape décisive est franchie, celle d'une industrialisation inclusive, compétitive et durable intégrant innovation et partenariat stratégique. « Ce sera le moteur de la prospérité et de création d'emplois avec un focus sur la jeunesse et les femmes », dit-elle.

Selon elle, ce programme s'inscrit dans la continuité des grandes réformes économiques qui ont façonné la Côte d'Ivoire. « Ces conventions qui ont été signées aujourd'hui ouvrent la voie à une accélération décisive pour atteindre les objectifs fixés et répondre aux attentes des entreprises et des investisseurs en Côte d'Ivoire », a expliqué la représentante de la Bad.