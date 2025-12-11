Cote d'Ivoire: 'Eau et transparence' - Le bassin Comoé-Bia-Tanoé s'équipe d'un Système d'Information

11 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de suivi opérationnel de la qualité et de la quantité des eaux, ainsi que de la surveillance des pollutions dans le bassin Comoé-Bia-Tanoé, le Ministère des Eaux et Forêts, via sa Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), en collaboration avec le Comité d'Invest International, a organisé un atelier de validation des termes de référence pour l'étude de faisabilité d'un Système d'Information sur l'Eau (SIE). La rencontre s'est tenue ce jeudi 11 décembre 2025 à l'hôtel Les Terrasses, à Abidjan-Cocody (Bonoumin).

Selon le Dr Yéo Eugène, Directeur général de la DGRE, l'objectif principal de cette réunion était de valider les termes de référence afin d'assurer un suivi régulier des cours d'eau, et de mettre à disposition des informations fiables en temps réel pour une meilleure mise en oeuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).

À l'ouverture des travaux, le Conservateur Général Mme Zouzou (épouse Mailly Elvire Joëlle), Directrice de cabinet, représentant le ministre Laurent Tchagba, a souligné l'importance de cette initiative :« La rencontre d'aujourd'hui marque une étape importante dans la mise en oeuvre du protocole ayant permis de lancer le présent projet sur les ressources en eau. Ce projet permettra de réaliser un suivi opérationnel de la qualité et de la quantité des ressource s en eau, ainsi que des pollutions, dans le bassin Comoé-Bia-Tanoé. »

Le projet est financé par le Comité d'Invest International à hauteur de 46 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de FCFA. Pour sa part, M. Kouamé Amani Joël, représentant du Comité en Côte d'Ivoire, a réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner l'État ivoirien dans une gestion saine et durable des ressources en eau.

