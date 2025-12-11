Cote d'Ivoire: Adjamé - La mairie dit 'merci' à 17 serviteurs dévoués

La mairie d'Adjamé a vibré, le 10 décembre 2025, au rythme d'une cérémonie empreinte d'émotion et de profonde gratitude. Dans la salle des Mariages, transformée pour l'occasion en un espace de reconnaissance, la municipalité a célébré 17 agents municipaux appelés à faire valoir leurs droits à la retraite, après de longues années au service de la communauté.

Entouré de ses adjoints et de plusieurs cadres municipaux, le député-maire Soumahoro Farikou a rendu un hommage appuyé à ces femmes et hommes qui ont consacré une partie de leur vie à l'administration de la commune. Visiblement ému, il a salué « l'engagement, la loyauté et le sens du devoir » dont chacun d'eux a fait preuve, rappelant que « la mairie est une famille et une famille ne se sépare jamais de ses membres ».

Dans son intervention, le premier magistrat a laissé parler son coeur : « Vous partez avec l'estime et la gratitude de toute la communauté. Vous avez contribué à renforcer l'efficacité de nos services et à bâtir une commune dynamique et respectée. Adjamé vous doit beaucoup. Cette maison restera toujours la vôtre ». La municipalité a adressé ses félicitations les plus chaleureuses aux nouveaux retraités et leur a offert une année de gratuité de l'assurance maladie, geste salué comme une marque d'attention et de respect.

Les mots d'au revoir se sont mêlés à des sourires, parfois à quelques larmes discrètes, symboles d'années de collaboration et de souvenirs partagés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom des récipiendaires, Jonas Tra Bi, porte-parole des retraités, a exprimé une profonde gratitude : il a souligné combien cette cérémonie avait touché le coeur de chacun, rappelant que « la reconnaissance est la plus belle récompense d'une vie de service ».