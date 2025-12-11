Cote d'Ivoire: Adjamé - La mairie dit 'merci' à 17 serviteurs dévoués

11 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La mairie d'Adjamé a vibré, le 10 décembre 2025, au rythme d'une cérémonie empreinte d'émotion et de profonde gratitude. Dans la salle des Mariages, transformée pour l'occasion en un espace de reconnaissance, la municipalité a célébré 17 agents municipaux appelés à faire valoir leurs droits à la retraite, après de longues années au service de la communauté.

Entouré de ses adjoints et de plusieurs cadres municipaux, le député-maire Soumahoro Farikou a rendu un hommage appuyé à ces femmes et hommes qui ont consacré une partie de leur vie à l'administration de la commune. Visiblement ému, il a salué « l'engagement, la loyauté et le sens du devoir » dont chacun d'eux a fait preuve, rappelant que « la mairie est une famille et une famille ne se sépare jamais de ses membres ».

Dans son intervention, le premier magistrat a laissé parler son coeur : « Vous partez avec l'estime et la gratitude de toute la communauté. Vous avez contribué à renforcer l'efficacité de nos services et à bâtir une commune dynamique et respectée. Adjamé vous doit beaucoup. Cette maison restera toujours la vôtre ». La municipalité a adressé ses félicitations les plus chaleureuses aux nouveaux retraités et leur a offert une année de gratuité de l'assurance maladie, geste salué comme une marque d'attention et de respect.

Les mots d'au revoir se sont mêlés à des sourires, parfois à quelques larmes discrètes, symboles d'années de collaboration et de souvenirs partagés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom des récipiendaires, Jonas Tra Bi, porte-parole des retraités, a exprimé une profonde gratitude : il a souligné combien cette cérémonie avait touché le coeur de chacun, rappelant que « la reconnaissance est la plus belle récompense d'une vie de service ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.