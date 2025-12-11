Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le Col. Yao Marcel mobilise dans le N'Zi pour la victoire du Rhdp

11 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

« Chers parents, nous vous disons merci pour avoir renouvelé votre confiance au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, à la faveur de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Nous vous exhortons à terminer en beauté en donnant mandat aux candidats du Rhdp, au soir du 27 décembre prochain à l'occasion des législatives. »

Tel est le message principal livré par le Colonel. Yao Marcel, fils de la Région, au cours de la tournée de mobilisation qui s'est effectuée les samedi 06 et dimanche 07 décembre derniers dans le N'Zi.

Les étapes de Didakaabo et de Didamouessou, Yao Marcel a indiqué à ses parents, le bien-fondé du choix du Rhdp. « Nous avons passé des années à nous plaindre du retard accusé par notre Région. Depuis l'arrivée du Président Ouattara au pouvoir, nous constatons les progrès qui s'opèrent (...) Retenez ceci, Dimbokro est la terre natale du Chef de l'Etat. Alors s'il a développé d'autres régions, cela veut dire que notre cité brillera davantage. » a-t-il promis.

A noter que le Ministre Adama Coulibaly par ailleurs Maire de la commune, conduit la liste du parti au pouvoir à Dimbokro. Et le Col. Yao Marcel est connu pour être à la pointe de la mobilisation des financements internationaux à travers le monde, ne lésine pas sur les moyens pour mobiliser ses parents pour les Ministres Adama Coulibaly, N'Guessan Lataille ainsi que pour le Maire Kouassi Kramo.

Ce digne fils du N'ZI qui parcourt villages et hameaux pour démontrer aux populations la pertinence du choix des candidats Rhdp, « les candidats du développement » selon Yao Marcel.

