Sénégal: Huitième édition des Prix E-jicom de Journalisme, samedi

Dakar — Les Prix E-jicom de Journalisme, dont le but est de motiver les jeunes journalistes à redorer davantage le blason de leur métier, organisent leur huitième édition, samedi à Dakar, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

L'E-jicom, l'école privé de journalisme dakaroise à l'origine de cette initiative, dit avoir institué ce prix pour "motiver davantage" les jeunes journalistes et "redorer le blason" du métier, "en mettant en exergue ses valeurs les plus positives".

Selon les organisateurs, le but poursuivi est de "célébrer le journalisme de terrain, basé sur la recherche de la vérité et des faits, capable de traiter avec rigueur des problèmes de notre société".

Ils signalent qu'en sept éditions, "plus de 500 candidatures" ont été reçues et "plus de 60 journalistes primés dans diverses catégories, auxquels viendront s'ajouter les lauréats de la prochaine édition".

"En dépit du contexte national et mondial difficile pour les journalistes et le secteur des médias, cette fête du journalisme aura lieu grâce à des partenaires [qui] misent encore sur le journalisme au service du public, pour une société plus démocratique, plus juste et plus inclusive", ajoute le communiqué.

A côté des quatre "prix classiques" et du "Grand Prix E-jicom de Journalisme", décernés par l'E-jicom, une école privée de journalisme dakaroise, cinq catégories dites "spéciales", parrainées par les partenaires de l'E-jicom seront également primées lors de l'édition 2025, qui a reçu qui a enregistré "plus de 120 candidatures".