Sénégal: L'ARP suspend la commercialisation d'une marque de couches et services hygiéniques (communiqué)

11 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a annoncé, jeudi, avoir suspendu la commercialisation d'une marque de couches et serviettes hygiéniques suite au constat de matières premières périmées dans le circuit de fabrication.

Dans un communiqué reçu à l'APS, l'ARP "informe l'ensemble des professionnels de santé et des consommateurs qu'à la suite d'une inspection au niveau de l'usine, il a été noté des matières premières périmées dans le circuit de fabrication de ces produits de santé destinés aux bébés, enfants et femmes".

C'est ainsi que "la commercialisation de ces produits est suspendue jusqu'à la mise en conformité du processus de fabrication pour protéger les populations", a annoncé l'agence, soulignant que "ce produit est retiré pour des raisons de santé publique".

