Sénégal: Mbane - Plusieurs villages réclament leur raccordement au réseau de Sen'Eau

Thiago (Mbane) — Les habitants de plusieurs villages de la commune de Mbane (nord) ont manifesté, jeudi, pour réclamer le raccordement au réseau de distribution de Sen' Eau, a constaté l'APS.

Les villages concernés sont notamment Thiago, Téméye, Gaya, Niary, Médina Baïdy Ndoumbélane, Ndiack Fall, ainsi que plusieurs hameaux, représentant plus de 15 000 habitants.

"Notre principale doléance porte aujourd'hui sur un raccordement urgent au réseau de Sen'Eau pour soulager nos populations", a indiqué le porte-parole des manifestants, Mbargou Seck.

Intervenant lors du point de presse organisé à Thiago après la manifestation, il a déploré une pénurie d'eau potable "depuis neuf mois malgré plusieurs démarches entreprises".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Seck, cette situation est d'autant plus difficile à comprendre que les populations habitent à proximité du bras du fleuve Taouey, reliant le fleuve Sénégal au lac de Guiers.

Il a affirmé que le manque d'eau potable expose les populations à des risques sanitaires et freine les activités économiques locales.

La représentante des femmes, Bousso Diop, a de son côté évoqué les difficultés quotidiennes engendrées par cette pénurie, poussant les femmes à faire plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau.

Elle n'a pas manqué de dire que les enfants sont particulièrement exposés par cette situation depuis la rentrée des classes.