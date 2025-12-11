Sénégal: Sédhiou - Les habitants de Maradan marchent pour réclamer l'électrification de leur localité

Sédhiou — Les habitants de Maradan, un village de la commune d'Oudoucar (sud), ont organisé une marche pour réclamer en priorité l'électrification de leur localité, a constaté l'APS.

"Trop, c'est trop !", s'est exclamé Lansana Seydi, représentant du chef de village, lors de cette marche organisée, mercredi, par les populations de Maradan pour réclamer aussi l'accès à une eau potable et l'érection d'un poste de santé apte à prendre en charge les besoins sanitaires des habitants.

Il a dénoncé à cette occasion l'inaction persistance des autorités, malgré de nombreuses démarches des habitants pour l'électrification du village de Maradan qui comptabilise plus de 5000 habitants.

Selon lui, ce manque de réaction des pouvoirs publics depuis des décennies, n'est rien d'autre que la conséquence d'un traitement d"inégalité territoriale", qui freine le développement économique et social de Maradan, un village de plus de 5 000 âmes.

Les participants à la marche conduite principalement par des jeunes et des femmes, ont exhumé l'impact qu'a le manque d'électricité sur l'exode rural, la paralysie des activités génératrices de revenus, les difficultés scolaires, et la quasi-inopérationnalité du poste de santé.

"Sans électricité, nos enfants étudient à la bougie, nos femmes accouchent dans l'obscurité, et nos jeunes fuient vers l'inconnu", a déploré Yaya Konta, leader de la jeunesse locale.

Les manifestants ont également réclamé l'accès à l'eau potable et la construction d'un poste de santé digne de ce nom.

Pour Madia Diop Sané, coordonnateur national de Vision citoyenne, "il est inadmissible qu'un village aussi peuplé soit dépourvu de services sociaux de base".

"Le village de Maradan espère enfin sortir de l'oubli et rallumer la flamme de l'espoir à partir de cette marche pacifique', a-t-il dit.