Afrique: Les Lionnes conservent leur rang dans le dernier classement FIFA de l'année

Dakar — Le Sénégal conserve sa 81e place mondiale et sa 9e position africaine dans le dernier classement féminin FIFA de l'année, publié jeudi.

Les Lionnes occupent ce rang mondial depuis juin et figurent dans le top 10 africain depuis mars.

Elles ont gagné 11,002 points, passant de 1278,668 à 1289,670.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'équipe nationale féminine s'est qualifiée en octobre dernier pour la Coupe d'Afrique des nations 2026 au Maroc, après avoir battu la Côte d'Ivoire par 5 tirs à 4 à Abidjan, lors du match retour du deuxième tour des qualifications.

Les deux équipes s'étaient neutralisées 0-0 à l'issue du temps réglementaire, un score identique à celui du match aller disputé au stade Lat-Dior de Thiès.

Les championnes d'Afrique, le Nigeria, fort de ses 13 sacres continentaux, restent en tête du classement africain, malgré une place perdue au niveau mondial (37e). L'Afrique du Sud, deuxième place africaine, occupe le 55e rang mondial.

Le Maroc, battu début décembre en amical par l'Afrique du Sud, recule à la 5e place africaine et à la 66e place mondiale. Le Ghana réalise l'une des plus fortes progressions du continent, remontant de cinq positions pour devenir 3e africain et 62e mondial.

La Zambie maintient sa 4e place africaine et gagne un rang mondial (64e). Avec une progression de 16 places, le Burkina Faso signe l'un des plus grands bonds du classement.

Deux équipes africaines intègrent également le classement pour la première fois de leur histoire, à la faveur de leur participation au tournoi féminin amical FIFA Unites en octobre au Maroc. Grâce à ces nouvelles entrées, 198 associations membres figurent désormais au classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, un record.

Le Cap-Vert, 119e mondial, signe le meilleur classement de son histoire après sa qualification pour la CAN féminine 2026, sa première participation à une phase finale.

À l'inverse, le Mali (10e africain, 85e mondial) et l'Égypte (13e africain, 101e mondial) perdent six places chacun, tandis que le Cameroun (6e africain, 70e mondial) recule de quatre rangs.

Le classement mondial reste dominé depuis août par l'Espagne, championne du monde en titre, devant les États-Unis. L'Allemagne complète le podium.