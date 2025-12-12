Afrique de l'Ouest: Vers une suppression progressive des surcoûts d'itinérance dans l'espace sous-régionale

Dakar — L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a signé, jeudi, un mémorandum d'entente avec les organes de régulations de quatre pays de la sous-région en vue d'une suppression progressive des coûts d'itinérance dans l'espace sous-régional.

"Ces protocoles jetteront les bases d'une suppression progressive des surcoûts d'itinérance, tout en engageant nos institutions à harmoniser les cadres techniques et statutaires, à mettre en oeuvre une régulation coordonnée, à garantir une qualité de service optimale pour les usagers, et à assurer la soutenabilité opérationnelle pour les opérateurs", a fait savoir le directeur général de l'ARTP, Dahirou Thiam.

Le mémorandum d'entente a été signé en marge de la journée d'échanges sur l'itinérance communautaire organisée dans le cadre de la rencontre de coordination sur la gestion et l'utilisation des fréquences radioélectriques dont la clôture est prévue ce jeudi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'itinérance renvoie à la possibilité pour un abonné d'un pays donné d'utiliser les services de télécommunications dans un pays visité. À partir de l'entrée en vigueur de ces accords bilatéraux, les citoyens des pays concernés seront en mesure d'effectuer des échanges téléphoniques gratuits au sein de l'espace pendant une durée de trente jours.

Les pays signataires du mémorandum sont le Sénégal, à travers l'ARTP, le Bénin et le Togo, avec ARCEP, la Gambie, via son organe de régulation, PURA, et le Mali, avec AMRTP.

Appelant à la mutualisation des efforts et au partage d'expériences pour un traitement plus bénéfique aux différents pays et une meilleure pratique au plan international, Dahirou Thiam a affirmé qu'aucun régulateur "ne peut avancer sur certains sujets tout seul".

Selon lui, une coopération entre les régulateurs africains "est nécessaire pour aboutir à un marché africain compétitif, un espace communautaire unifié et connecté tout en assurant une intégration numérique, économique et régionale".

Il a précisé qu'après finalisation des discussions, la date d'entrée en vigueur de ces accords bilatéraux sera spécifiée.