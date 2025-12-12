Sénégal: Les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar suspendent leur grève

Au Sénégal, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar suspendent leur grève. Après trois semaines de bras de fer avec les autorités et de manifestations pour réclamer le paiement de leurs bourses dont environ 8 000 étudiants sont privés depuis treize mois, les étudiants ont retrouvé leurs amphis en attendant de trouver un terrain d'entente avec les autorités universitaires.

L'ambiance est de nouveau nonchalante à l'université Cheikh Anta Diop. Les blindés des forces de l'ordre ont quitté le campus la veille au soir. Aucun accord définitif n'a encore été trouvé, mais décision a été prise de reprendre les cours pour éviter une année blanche.

Mbaye Biteye, président de l'amicale des étudiants de l'UCAD, la faculté des sciences économiques et de gestion : « L'autorité avait menacé les étudiants comme quoi il va fermer l'université jusqu'à l'année prochaine et que, à cet instant-là, l'avenir de beaucoup d'étudiants sont menacés et que réellement nous sommes là pour étudier ».

Du côté des étudiants, la demande de payer les 13 mois d'arriérés de bourse pour 8 000 étudiants en master vaut toujours, soit 515 000 FCFA par étudiant, mais pourquoi pas de façon échelonnée au vu des difficultés budgétaires du pays, comme l'explique Mbaye Biteye :

« Nous sommes conscients de ce qui se passe dans le pays. Raison pour laquelle nous avons dit à l'État sénégalais au moins d'essayer de payer sa part. Ça veut dire qu'il va payer une partie en janvier et il peut aller jusqu'au mois de juin pour payer ça de façon échelonnée par tranche ».

De leur côté, le gouvernement et l'université proposent toujours de payer ces arriérés en novembre 2026 seulement. Trop tard, estiment les étudiants, qui espèrent trouver un terrain d'entente définitif dans les prochains jours.