Burkina Faso: Koulsé - 131 récipiendaires ont été décorés

Les forces vives de la région des Koulsé ont célébré la fête de l'indépendance du Burkina Faso à la place de défilé de Kaya à travers la décoration de 131 récipiendaires pour leurs services rendus à la Nation.

Pour cette année, la région des Koulsé a, une fois de plus, sacrifié à la tradition de célébration de la fête de l'indépendance des pays des Hommes intègres à travers une revue de la troupe par les autorités administratives et militaires, une lecture du discours du Chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré par le gouverneur des Koulsé, Blaise Ouédraogo et une série de décorations de 131 récipiendaires.

Ainsi, ces médailles sont constituées de 16 chevaliers de l'ordre de l'Etalon, 33 de l'ordre de mérite burkinabé dont un officier et 32 chevaliers, 35 médailles d'honneur des collectivités locales.

47 médailles d'honneur spécifiques attribués aux récipiendaires dont 15 de l'ordre du mérite de développement rural, 8 médailles de l'ordre des palmes académiques, 2 médailles de l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports, une médaille de l'ordre des arts, de lettre et de la communication, 3 médailles de chevalier de l'ordre du mérite, du commerce et d'industrie, 15 médailles de chevalier de l'ordre du mérite, de la santé et l'action sociale, une médaille de l'ordre du mérite de l'économie et des finances et deux médailles de chevalier de l'ordre du mérite de l'administration et du travail.

Les décorés ont unanimement exprimé leur joie et reconnaissance envers leurs hiérarchies pour ces distinctions.

L'ex-conseiller technique chargé de la culture du gouverneur des Koulsé, Fidèle W. Ouédraogo est fait médailler d'honneur des collectivités locales après 15 années de service rendu à la Nation.

« Ce sont des sentiments de fierté, de joie et de bonheur pour être reconnu à travers ce que nous avons pu apporter comme modeste contribution à l'édification du Burkina Faso. C'est également une invite à nous mettre davantage au travail pour relever davantage le défi pour la construction de la mère-patrie », s'est-il réjoui. Il a invité les agents du public et du privé à se mettre davantage au travail pour aussi être distingués.

Samuel Tibgouda Sawadogo, journaliste à l'ACD-média est aussi fait médailler d'honneur des collectivités locales, après 18 années de service dans la communication et journalisme. Il a dédié sa médaille au promoteur de l'ACD-média et ses collègues de la structure. Pour ceux qui attendent impatiemment une décoration, le journaliste Sawadogo les a invités à redoubler d'effort.