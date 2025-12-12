Ile Maurice: Questions aux ministres du mardi 9 décembre 2025

interview

Éducation

Vers une abolition de la mixité dans les écoles ?

La députée Savabaddy a interrogé le ministre de l'Éducation Mahend Gungapersad sur l'éventuelle suppression de la mixité dans les écoles publiques et privées. Le ministre a fermement nié l'existence d'une telle décision, rappelant que le prochain Education Blueprint reflétera les consultations, et non une position unilatérale.

Durant les Assises, plusieurs intervenants ont exprimé des réserves sur le passage des académies au modèle mixte dès le Grade 10, évoquant un manque de consultation préalable ; une absence de justification pédagogique claire ; des problèmes disciplinaires ; des difficultés d'adaptation pour les élèves venant d'écoles non mixtes ; une baisse relative des performances dans certaines institutions.

Pour poursuivre le débat, une consultation nationale aura lieu du 8 décembre 2025 au 20 janvier 2026, incluant un sondage en ligne et des rencontres avec les techniciens du ministère. Les résultats seront soumis au Cabinet. La speaker a également insisté sur l'importance du sujet, citant de nombreuses études internationales sur l'impact de la mixité scolaire.

Pas d'abolition de la mixité scolaire à Rodrigues

Interpellé par le député rodriguais Jacques Edouard, le ministre de l'Éducation a donné un aperçu de la réforme éducative en préparation pour Rodrigues. À la suite des Assises de l'Éducation tenues à Maurice, puis à Rodrigues en avril et mai 2025, l'Education Blueprint national va intégrant les spécificités rodriguaises. Les huit collèges de Rodrigues continuent d'accueillir les élèves de Grade 7, selon leurs résultats au PSAC, les préférences parentales, la proximité géographique et le nombre de places disponibles.

Le ministère étudie avec la Commission de l'Éducation rodriguaise la possibilité d'introduire des National Secondary Schools dans l'île. Le ministre a rappelé que l'abolition de la mixité, n'a jamais été évoquée durant les Assises. Les élèves rodriguais étant scolarisés en co-éducation depuis la maternelle, toute modification fera l'objet de consultations étendues. Pour les élèves en difficulté, le ministère prévoit d'orienter ceux qui échouent à plusieurs reprises vers un Foundation Programme centré sur la littératie, la numératie et les compétences essentielles. Ceux éprouvant des difficultés au secondaire seront encouragés à se tourner vers les formations du MITD.

Le taux d'échec de 94,7 % au NCE 2025 scelle la fin de l'«Extended Programme»

Interpellé par le député Adrien Duval, le ministre de l'Éducation a commenté les résultats alarmants du Grade 9 Plus - Extended Programme aux examens NCE 2025. Sur 15 047 candidats, 1 460 relevaient de ce programme, mais seuls 78 ont réussi, soit un taux d'échec de 94,7 %, similaire aux années précédentes (92 à 97 %).

Le ministre a rappelé que les difficultés du programme étaient connues : une évaluation conjointe du ministère et de la Banque mondiale a montré que la majorité des élèves n'atteignaient pas les niveaux minimaux en anglais, français et mathématiques à la fin du primaire. Le rapport évoque aussi la précarité sociale des élèves et des lacunes curriculaires. La cohorte 2025 est donc la dernière de l'Extended Programme, remplacé par le Foundation Programme for Literacy, Numeracy and Skills. Les élèves en échec pourront intégrer des formations professionnelles au MITD ou à l'Institute of Technical Education and Technology (ITET).

Développement durable : Maurice avance, mais veut renforcer la gouvernance des SDG

Le député rodriguais Francisco François a interrogé le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, sur l'avancement des Objectifs de développement durable (SDG). Celui-ci a confirmé que la création d'un comité parlementaire dédié aux SDG est envisagée. Depuis 2021, une Sustainable Development Unit assure la coordination interministérielle via des points focaux SDG. En parallèle, Statistics Mauritius a déployé une base de données publique destinée à soutenir les politiques fondées sur des données probantes.

Maurice a déjà présenté deux Voluntary National Reviews - en 2019 et en juillet 2024. La dernière met en avant le besoin urgent de financements concessionnels, notamment pour les actions climatiques. Selon le Sustainable Development Report 2025, Maurice obtient un SDG Index Score de 70,3 et se classe 76e sur 167 pays, dépassant nettement la moyenne régionale, grâce à des améliorations dans la réduction de la pauvreté, l'innovation, les infrastructures et l'inclusion financière.

Pour accélérer les progrès, Maurice a signé avec l'ONU le Sustainable Development Cooperation Framework 2024-2028, structuré en trois piliers : People, Prosperity et Planet. Un examen en octobre 2025 a permis d'ajuster les priorités nationales. Le ministre Ramful a insisté sur l'importance d'un accès élargi aux financements internationaux et sur l'alignement des stratégies locales avec l'Agenda 2063 via l'IPRT.

Mahébourg : Le projet de foire abandonné

Le député Tony Apollon a sollicité des précisions du ministre des Collectivités locales Ranjiv Woochit sur le projet de Market Fair à Mahébourg. Le ministre a confirmé que le projet, initialement prévu près du Youth Centre, ne sera pas réalisé.

Le contrat avait été résilié en janvier 2023 et une procédure d'arbitrage avait suivi. Une nouvelle évaluation en mars 2025 a conduit le gouvernement à privilégier un Multipurpose Complex, désormais reporté au prochain exercice budgétaire. Pour les marchands, la Market Fair a déjà été déplacée vers le marché de Mahébourg, agrandi pour accueillir 206 étals supplémentaires. Les travaux sont terminés et le site est opérationnel depuis mai 2025.

Santé

Service dentaire à Rivière-des-Créoles

Le député Seeburn a interrogé le ministre de la Santé Anil Bachoo sur la réduction du service dentaire au Rivière-des-Créoles Community Health Centre. Le ministre a expliqué que la clinique, qui fonctionnait deux jours par semaine, n'ouvre plus qu'un jour - le jeudi - depuis le 6 octobre 2025, en raison d'un manque aigu d'assistants dentaires, alors même qu'elle reçoit environ 200 patients par mois. Les patients nécessitant des soins urgents sont dirigés vers la clinique dentaire de Mahébourg, opérationnelle à plein temps. Le ministère a soumis une demande afin de combler 14 postes vacants à la Public Service Commission pour rétablir le service bi-hebdomadaire.

Aucune consultation sur les pompes à insuline et glucomètres continus

Le député Sandeep Prayag a demandé au ministre de la Santé Anil Bachoo si la décision de ne pas fournir de pompes à insuline et de glucomètres continus pourrait être revue. Le ministre a rappelé qu'une réponse précédente, appuyée par un diabétologue du Royaume-Uni, concluait que la proposition n'avait pas le soutien technique requis. Il a rejeté l'idée d'un financement alternatif par des ONG.

Le Dr Prayag a proposé d'évaluer séparément les glucomètres continus, mais selon le ministre, les experts - locaux et britanniques - ont jugé la proposition initiale irréalisable, notamment en raison de la connexion continue nécessaire aux patients, une décision attribuée à l'ancien gouvernement sans consultation.

MSAW : Chiens errants : Seuls 5 % de chiens enregistrés

Le député Adrien Duval a interrogé le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, sur l'enregistrement des chiens et l'avancement des shelters. Depuis l'entrée en vigueur de l'Animal Welfare Act le 1eᣴ octobre 2025, 14 500 chiens ont été enregistrés. Mais la MSAW estime qu'il y a encore entre 250 000 à 300 000 chiens non enregistrés. Un recensement par drones est en cours pour identifier les zones les plus touchées.

Le terrain initialement prévu pour les nouveaux shelters a été réaffecté à un projet financé par un grant de Rs 2 milliards de l'Inde pour une école vétérinaire et un hôpital animalier. Six nouveaux sites sont maintenant étudiés, sous supervision du ministère du Logement, afin de garantir l'accès à l'eau, l'électricité, le transport et une distance minimale de 500 m des zones résidentielles.

Services publics

Kits solaires : Un cadre strict avant de trancher

La députée Babita Thannoo a questionné le ministre de l'Énergie Patrick Assirvaden sur la possibilité d'imposer un plafond de profit sur les kits solaires. Le ministre a souligné l'absence actuelle de normes techniques, de certification des installateurs et d'inventaire précis des batteries, ce qui crée un marché désordonné et des risques pour les techniciens du CEB.

Un comité interinstitutionnel étudiera l'introduction éventuelle d'un profit ceiling. En parallèle, un projet de loi sur les énergies renouvelables, inspiré du modèle français APER, sera soumis au Cabinet. Il inclura : la certification des installateurs ; la gestion des batteries ; les normes de sécurité ; les tarifs ; et les installations off-grid. Le recyclage des batteries est intégré aux réflexions.

Stress hydrique : Rs 25 M pour favoriser la collecte d'eau de pluie

Sur une question toujours de la députée Babita Thannoo, sur l'accessibilité des systèmes de collecte d'eau de pluie le ministre Patrick Assirvaden a alerté sur la crise hydrique annuelle, aggravée durant la saison sèche. Un budget de Rs 25 millions est prévu pour encourager l'installation de systèmes de collecte. Les ménages gagnant moins de Rs 60 000 par mois bénéficieront d'une subvention de Rs 10 000.

Un programme vise aussi les écoles maternelles, centres communautaires, établissements pour personnes âgées et ONG. Une circulaire a été envoyée aux institutions publiques pour promouvoir les mesures de conservation. La possibilité d'un plafond de profit sera étudiée lors de réunions prochaines. L'extension du programme aux écoles - primaires et secondaires - reste envisageable selon les financements.