Ile Maurice: IQ-EQ, Global et African Fund Administrator de l'année

IQ-EQ est reparti des Asset Servicing Times Industry Excellence Awards, à Londres, en novembre, avec deux belles distinctions. Global Fund Administrator of the Year et African Fund Administrator of the Year, soit la reconnaissance de ses services d'administration de fonds haut de gamme à travers le monde. L'entreprise confirme par la même sa position de leader sur le marché africain.

Ces prix mettent en lumière l'engagement d'IQEQ à assurer des services d'administration de fonds pour toutes les classes d'actifs alternatifs, permettant aux gestionnaires d'investissements de se concentrer sur la levée de capitaux et la prise de décisions d'investissement. Dans la catégorie Afrique, cette récompense s'inscrit dans la continuité des performances de l'entreprise, qui a déjà été récompensée huit fois de suite du prix du Meilleur administrateur de fonds - Fonds de capital-investissement de plus de USD 20 milliards aux AGF Service Providers Awards, récompensant les institutions financières qui se démarquent par leur excellence opérationnelle et leur contribution au développement des marchés africains.

Les Asset Servicing Times Industry Excellence Awards ont pour objectif de soutenir et de récompenser les entreprises les plus performantes du secteur des services financiers. Les lauréats sont sélectionnés uniquement sur la base de leurs mérites, le Securities Services Advisory Group (TSSAG) apportant son expertise indépendante pour évaluer les candidatures.

Rehma Imrith, directrice générale de IQ-EQ Afrique, a souligné : «Nous tenons à remercier nos équipes, qui travaillent d'arrache-pied, ainsi que nos clients et partenaires pour leur confiance et leur soutien continus, qui nous ont permis d'obtenir cette reconnaissance très appréciée du secteur.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn