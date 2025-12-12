Afrique Centrale: Escalade de la violence au Sud-Kivu - Félix Tshisekedi « déplore » que le Rwanda ait choisi de violer l'accord de Washington

11 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déploré, jeudi 11 décembre, « avec la plus grande fermeté » que, quelques jours à peine après la signature de l'accord de paix le 4 décembre dernier à Washington, le Rwanda ait choisi de violer ses engagements en intensifiant les opérations offensives « avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations ».

Félix Tshisekedi s'est exprimé lors d'une réunion restreinte du Gouvernement tenue à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, rapporte le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya.

Faisant le compte rendu de la réunion dirigée par Félix Tshisekedi, Patrick Muyaya a indiqué que le Président de la République a souligné que cette nouvelle escalade militaire aggrave une situation humanitaire déjà critique.

Face à cette situation, le Chef de l'État a appelé les institutions du pays à la vigilance et à la responsabilité. Il a invité le Gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation ainsi que celui de la Défense nationale, à demeurer pleinement mobilisés.

Félix Tshisekedi a enjoint toutes les forces de défense et de sécurité de la RDC à maintenir le niveau d'alerte requis pour « faire face à cette énième agression » et protéger l'intégrité territoriale nationale.

Il a par ailleurs annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle et d'un Conseil supérieur de défense élargi afin « d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir la sécurité de la population », a déclaré le porte-parole du Gouvernement.

