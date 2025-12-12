Congo-Kinshasa: 5 défenseurs des droits humains récompensés par le Prix Julienne Lusenge en RDC

Cinq militants congolais des droits humains, dont une femme oeuvrant pour la protection de l'enfance, ont été honorés lors de la 2e édition du Prix Julienne Lusenge. La cérémonie, organisée conjointement par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), s'est tenue mercredi 10 décembre à Kinshasa en présence de la Première ministre Judith Suminwa.

Parmi les lauréats (un homme et quatre femmes), figure notamment Irène Furaha fondatrice d'une ONG dédiée à la défense et à la promotion des droits de l'enfant. Pour elle, cette distinction couronne « des années de lutte » et d'angoisse. « C'est un honneur et une très grande joie », a-t-elle déclaré, évoquant son engagement depuis 2019. Son action comprend la distribution de kits scolaires, l'accompagnement d'enfants des rues, leur réinsertion familiale ou en foyer, ainsi que l'élargissement de ses activités dans la province du Nord-Kivu.

Chaque lauréat du Prix Julienne Lusenge a reçu un trophée, un ordinateur portable et une imprimante.

Ce prix porte le nom de Julienne Lusenge, une figure emblématique de la lutte contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre dans l'est du Congo.

La cérémonie de remise de ce prix a également servi de cadre à un plaidoyer politique. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a profité de l'occasion pour interpeller la communauté internationale sur les crimes graves commis en RDC. Il a appelé à une qualification plus forte des atrocités commises en RDC, demandant que le terme de « génocide » soit reconnu, au-delà des qualifications actuelles de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Cette remise de prix intervient dans un contexte de crise humanitaire aiguë qui secoue le pays, rappelant l'urgence et le courage des actions récompensées.