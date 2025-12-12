Afrique Centrale: L'ambassadeur du Burundi en RDC dément l'existence d'un corridor pour le retour de soldats burundais présents à Uvira

Contacté ce jeudi 11 décembre par Radio Okapi, l'ambassadeur du Burundi en RDC, Agricole Mwamba, dément l'existence d'un corridor pour le retour des soldats burundais dans leur pays.

L'Ambassadeur Agricole Mwamba a parlé en exclusivité avec Radio Okapi ce jeudi après-midi par téléphone, pour démentir les informations faisant état de l'ouverture d'un couloir par des rebelles du M23 en faveur des militaires burundais présents à Uvira, publiées par Radio Okapi quelques heures plus tôt.

En effet, plusieurs sources temoignent à Radio Okapi des longues files de militaires burundais aperçus mercredi 10 décembre à la frontière de Gatumba en train de rentrer dans leur pays.

Les rebelles de l'AFC-M23, qui occupent la zone, ont ouvert un corridor aux militaires burundais, selon des sources jointes à Bujumbura par Radio Okapi. Ce que dément, pour sa part, l'ambassadeur burundais.