Congo-Kinshasa: Une attaque des ADF fait 4 morts à Irumu

11 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Quatre personnes ont été tuées mardi par les rebelles des ADF dans la localité d'Idohu, à environ 100 kilomètres de Bunia dans le territoire d'Irumu. Mercredi 10 décembre, presque toutes les activités socioéconomiques sont restées paralysées sur place.

Selon la société civile locale, plusieurs habitants enlevés la semaine dernière à Monge sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs, qui ont également incendié une dizaine de maisons. Elle appelle l'armée à renforcer la vigilance pour contenir les menaces des ADF, dont les attaques se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année.

Au moins quatre attaques des ADF ont été signalées en une semaine dans le territoire d'Irumu. La plus récente remonte à mardi dernier : trois personnes, qui revenaient de leurs champs, ont été prises dans une embuscade au village de Kimbaseke, dans la forêt.

Elles ont été décapitées à l'arme blanche. Les assaillants ont ensuite progressé vers le centre d'Idohu, sur la route nationale 4, où ils ont été repoussés par les FARDC. Au cours de ces affrontements, un enfant a été touché par une balle perdue et est mort sur place. Depuis, les activités économiques et agricoles sont totalement paralysées dans la zone.

Jeudi dernier, au village de Monge, des hommes armés ont kidnappé plusieurs habitants et incendié une dizaine de maisons. Les ravisseurs exigent des rançons pour la libération de leurs otages. Et lundi, une autre femme a été enlevée à Nduye, dans le territoire voisin de Mambasa.

L'ONG CRDH de Mambasa dénonce par ailleurs l'administration illégale instaurée par les ADF dans plusieurs villages - notamment Ndioka, Lisoma, Menzi Menzi, Matolo, Bandenge et « l'Etat-crédit », où les rebelles obligent les habitants à payer des « jetons » pour accéder à leurs champs et échapper aux exactions.

Face à la montée des attaques, la société civile demande aux FARDC de renforcer la sécurité dans la zone, surtout en cette période de festivités, afin de protéger les populations civiles. L'armée n'a pas encore réagi à cette demande.

