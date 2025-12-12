Togo: Dérives numériques - Le ministre de la Justice hausse le ton

Les campagnes de dénigrement visant des personnalités politiques et publiques sur les réseaux sociaux inquiètent les autorités.

Souvent alimentées par des activistes de la diaspora puis amplifiées localement, elles fragilisent la cohésion sociale et menacent le vivre-ensemble, selon le gouvernement.

À l'occasion des célébrations consacrées aux droits de l'homme, le Garde des Sceaux, Pacôme Adjourouvi, a rappelé que la liberté d'expression ne doit jamais se transformer en atteintes à l'honneur, à la dignité ou à la réputation. « Ces dérives fragilisent la démocratie et sèment la méfiance là où il faudrait bâtir la confiance », a-t-il averti.

Le ministre appelle au respect mutuel et à la tolérance, fondements d'une nation moderne. Il estime que l'intolérance politique, sociale ou communautaire doit être bannie, car « le Togo se construit sur le dialogue et la reconnaissance de la dignité de chacun ».

Pour le gouvernement, la nouvelle frontière des droits humains se situe désormais dans l'espace numérique.

Si les réseaux sociaux ouvrent des espaces d'expression, ils deviennent aussi le terrain de la désinformation, des insultes et de la manipulation. Pacôme Adjourouvi insiste : « La diffamation et les propos haineux ne peuvent devenir des outils de déstabilisation. Le civisme numérique doit s'imposer à tous ».

Les autorités rappellent enfin que les droits humains ne se résument pas à des textes, mais à des valeurs à respecter au quotidien.

L'avenir du pays, affirment-elles, dépend de la capacité collective à faire prévaloir l'État de droit, la responsabilité citoyenne et le respect de la dignité humaine.