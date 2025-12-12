Afrique: Un tournoi africain pour réveiller l'intérêt du rugby au Togo

Le Togo organisera du 12 au 18 décembre prochain la Coupe d'Afrique régionale de rugby, une compétition qui réunira à Lomé quatre pays : le Bénin, le Mali, le Niger et le Togo, pays hôte.

L'événement est coordonné par le ministère des Sports en partenariat avec l'Union des Fédérations ouest-africaines de Rugby (UFOAR).

Si le rugby demeure une discipline peu populaire au Togo, loin derrière le football ou l'athlétisme, cette compétition représente une occasion unique de mettre en lumière les talents locaux et de renforcer la visibilité de l'équipe nationale.

Pour les autorités, c'est aussi une opportunité de susciter l'intérêt du public et d'encourager la pratique d'un sport encore en développement.

Ce tournoi est présenté comme l'un des rendez-vous majeurs du rugby ouest-africain. En l'accueillant, le Togo entend poursuivre les efforts engagés ces dernières années pour structurer cette discipline et lui donner un espace plus important dans le paysage sportif national.

Plusieurs initiatives ont en effet été lancées pour former des encadreurs, multiplier les compétitions locales et promouvoir la pratique du rugby auprès des jeunes. L'organisation de cette Coupe d'Afrique régionale s'inscrit dans cette dynamique et devrait contribuer à renforcer la notoriété du rugby, encore limitée mais en progression au Togo.