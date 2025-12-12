Togo: Investir en toute clarté

11 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo lance un nouvel outil destiné à simplifier la vie des investisseurs.

Le ministère de l'Industrie vient de lancer un "passeport de l'investisseur", un petit livret qui rassemble toutes les informations essentielles pour créer et développer une entreprise dans le pays.

Ce document présente les atouts majeurs de la politique d'investissement du Togo. Il met en avant dix raisons clés d'y investir, dont un gouvernement engagé qui mise sur les partenariats public-privé et prévoit de financer 65 % de ses plans de développement grâce au secteur privé. Les autorités affirment être à l'écoute des besoins des entreprises et ont confié au ministère de l'Industrie le rôle d'interface pour accompagner les investisseurs dans toutes les étapes de leur installation.

La stabilité du pays est un autre argument central. Le Togo présente un environnement sécurisé favorable aux capitaux, avec des eaux territoriales considérées parmi les plus sûres de la région. À cela s'ajoute une main-d'oeuvre jeune, dynamique et qualifiée : 70 % de la population a moins de 35 ans et le taux d'alphabétisation atteint 85 %.

Les infrastructures stratégiques constituent également un avantage compétitif. Le port en eau profonde de Lomé, premier de la sous-région, un hub aérien performant, un climat des affaires attractif et une ouverture privilégiée vers les marchés mondiaux renforcent l'attrait du pays.

Le livret décrit enfin le "parcours de l'investisseur", depuis la création de l'entreprise jusqu'à l'installation complète : enregistrement, autorisations, raccordements à l'électricité, à l'eau et aux télécommunications, obligations fiscales et sociales, ou encore procédures liées aux ressources humaines.

