Soudan: Al-Eiser - Le Ministère poursuivra ses efforts pour promouvoir le patrimoine Soudanais devant les forums internationaux

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Eiser, a affirmé que le ministère poursuivra ses efforts pour promouvoir le patrimoine Soudanais au sein des forums internationaux et préserver l'identité culturelle Soudanaise.

Dans une déclaration à la presse aujourd'hui, Al-Eiser a félicité l'UNESCO pour l'inscription de projets culturels sur la liste préliminaire du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, soulignant l'inscription du « Jarteg » Soudanais sur la liste du patrimoine culturel mondial.

ce qui reflète la reconnaissance mondiale du patrimoine soudanais et la préservation de la propriété du Soudan et de son peuple sur cet héritage culturel dans la liste mondiale, ce qui confirme l'attachement des Soudanais à leur patrimoine authentique et renforce la présence de l'identité culturelle soudanaise au sein des forums internationaux, soulignant que cet honneur est une reconnaissance de la beauté de l'âme soudanaise et de la profondeur de l'héritage culturel que le peuple transmet de génération en génération.

Il a ajouté que malgré la cruauté de la guerre et ses lourdes conséquences, malgré l'effusion de sang et les lourdes pertes en vies humaines et en biens , une nouvelle lueur d'espoir brille aujourd'hui, contribuant, parmi de nombreux autres facteurs, à restaurer le tissu social et rétablir la sécurité et la paix dans la vie des populations.

Le symbolisme de cette réalisation réside dans la présence de mains qui construisent et d'autres qui portent l'arme, symbole de l'équilibre de la volonté soudanaise entre la protection du patrimoine, la construction de l'avenir et la défense du territoire et de l'honneur.

Il a également rendu hommage aux employés du Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, aux efforts du Centre de la Maison du patrimoine, au Comité national soudanais de l'UNESCO, à l'UNESCO et à son bureau au Soudan, pour leur contribution importante à la préservation et à la conservation de ce patrimoine culturel authentique.